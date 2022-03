Delle belle labbra piene e carnose sono il desiderio di molte donne. La genetica con alcune è stata più generosa e ha regalato labbra incredibili e voluminose. Altre invece si sono ritrovate con labbra più sottili o comunque più o meno proporzionate.

Ma questo non significa affatto che le labbra più grosse siano necessariamente più belle. Magari non sono in completa armonia con il nostro viso e quelle sottili sono perfette così. Però il desiderio di averle un po’ più piene è comune a molte donne. E il modo più efficace per ottenerle è ricorrere alla chirurgia estetica.

Però c’è chi non è d’accordo o non vuole spendere soldi per un salto dal chirurgo estetico. Anche nel timore di ritrovarsi completamente diverse da come si pensava. Quindi come fare per creare l’illusione di labbra più carnose senza nessuna punturina?

Labbra più grandi, carnose e rimpolpate senza chirurgia ma solo usando il make up per un effetto filler incredibile

Ci viene in soccorso il make up che giocando con ombre e profondità dà l’illusione di labbra più rimpolpate. Le tecniche per creare questo effetto sono diverse, oggi ne vedremo alcune.

Prima di applicare qualsiasi prodotto, però, è importante che le labbra siano ben idratate. In più meglio esfoliarle con uno scrub per eliminare pellicine e le cellule morte. Possiamo acquistarne uno in profumeria o preparare uno scrub naturale e fai da te direttamente a casa.

Trucco per rimpolpare il labbro superiore

Magari quello inferiore ci piace com’è mentre vorremmo rimpolpare solo quello superiore. Per farlo basta solo cambiare il verso di applicazione della matita labbra. Invece di partire dal prolabio, partiamo dall’angolo della bocca. Tracciamo la linea oltrepassando il bordo naturale del labbro, correggendone la forma. Scegliamo una matita di un colore simile alle nostre labbra per un effetto naturale e applichiamo il rossetto.

Gioco di sfumature

Con un ombretto o una polvere per conturing dovremo creare un’ombra sfumata. Prendiamo un pennellino dalla punta sottile ma piatto e preleviamo del prodotto. Sfumiamo oltrepassando il bordo naturale delle labbra, per tutta la circonferenza. Poi con una matita per labbra più rosata riempiamo lo spazio tra la linea tracciata e quella naturale. Correggiamo imperfezioni e delimitiamo la nuova riga con del correttore e via con il rossetto.

Un consiglio sul colore giusto da usare

Scegliere il colore della matita che più si avvicina a quello delle labbra non è semplice. Anche se sembra assurdo il colore perfetto per le nostre labbra è proprio quello della matita delle sopracciglia. Applichiamolo seguendo una delle due tecniche precedenti e poi usiamo lo stesso colore del fard che usiamo all’interno. Le nostre labbra saranno rimpolpate e sembreranno completamente naturali.

Quindi per avere labbra più grandi, carnose e rimpolpate senza chirurgia basterà provare una di queste tecniche. Non serve essere truccatrici professioniste per applicarle in modo efficace, basta solo esercitarsi un po’. Completiamo poi il make up con un bellissimo trucco occhi per uno sguardo magnetico.

