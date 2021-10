La maizena, o amido di mais, è un ingrediente comunemente utilizzato in cucina per tantissime preparazioni. La si utilizza come addensante, come ammorbidente nei dolci, più in generale la si utilizza in tutte quelle preparazioni che richiedono una certa consistenza.

In cucina è indispensabile, ma pochi sanno che viene utilizzata molto spesso anche nell’ambito beauty. La maizena, infatti, ha delle proprietà emollienti e idratanti che sono molto apprezzate nel settore della cosmesi. Viene utilizzata molto spesso nella formulazione di prodotti specifici, dandogli un ulteriore arricchimento.

Se, però, vogliamo utilizzarla al naturale, esistono tanti modi per renderla un perfetto ingrediente fai da te per la nostra beauty routine.

La maizena può essere un valido aiuto naturale per alcune problematiche della nostra pelle che ci si presentano nella vita di tutti i giorni. L’abbiamo sempre usata in cucina, ma pochi conoscono questi strepitosi usi cosmetici della maizena.

La si può usare come ingrediente per maschere emollienti e idratanti fai da te, come shampoo secco (basterà metterne un po’ sul cuoio capelluto e pettinare, i risultati saranno sorprendenti) ma anche come deodorante o crema mani naturale.

Deodorante e crema mani fai da te

La maizena può essere utilizzata come deodorante per combattere la sudorazione eccessiva. Sarà sufficiente mescolare il bicarbonato di sodio con la maizena in parti uguali e spalmare questo composto sotto le ascelle. La polvere assorbirà il sudore ed eviterà cattivi odori.

Ma può essere utilizzata anche come crema mani efficacissima. In questo caso la “ricetta” è leggermente più complicata ma comunque divertente. Gli ingredienti sono i seguenti:

50 grammi di maizena;

5 cucchiai di glicerina;

230 ml di acqua di rose;

qualche goccia di olio essenziale a piacere.

Si uniscono la maizena, la glicerina e l’acqua di rose a bagnomaria, fino ad ottenere un composto omogeneo. Si lascia raffreddare e si aromatizza con qualche goccia di olio essenziale.

Maschera purificante antibrufoli, idratante, emolliente

La maizena è un ottimo ingrediente per creare una maschera. Se la vogliamo purificante, ci basterà mescolare la maizena con dell’aceto di mele e olio essenziale di rosmarino, fino a ottenere un composto denso e cremoso. Lo applichiamo sul viso sulle zone interessate e lasciamo agire per 30 minuti prima di risciacquare.

Se vogliamo creare una maschera idratante, invece, possiamo mescolare la maizena con dello yogurt e del miele, sempre fino a ottenere un composto denso. Lo lasciamo agire sul viso per circa 30 minuti prima di risciacquare.

