L’anno scorso in piena pandemia abbiamo utilizzato i più svariati disinfettanti per igienizzare la nostra casa. E si deve fare poiché, a prescindere dalla pandemia, la casa deve essere sempre igienizzata sia per noi stessi che per i nostri cari. Cucina e bagno sono le parti a cui prestare più attenzione, essendo il fulcro della nostra vita quotidiana. Anche perché rappresentano la “parte attiva” in cui i germi e i batteri possono proliferare, se non sono puliti con cura e costanza.

In questo articolo ci focalizzeremo sul bagno. Basti pensare alla quantità di germi e muffa che si nasconde nelle fughe, nel water e nella doccia.

Ma c’è un oggetto in particolare che si trova in bagno a cui, a volte, non diamo le giuste attenzioni. E facciamo un grandissimo sbaglio. Perché l’abbiamo sempre davanti agli occhi e non tutti sanno che è l’oggetto più sporco del bagno ma ecco come igienizzarlo.

Il portasapone

Sembra incredibile ma il portasapone è proprio il “luogo” preferito dai germi e dai batteri. In quell’oggetto, infatti, trovano il loro habitat ideale poiché sempre umido. In effetti, quando utilizziamo la saponetta, la poggiamo nuovamente al suo posto e rimane umida.

Basta pulirlo frequentemente e lo sporco svanirà in un batter d’occhio. Ma attenzione al materiale di composizione del portasapone.

Se è in acciaio basta un panno in microfibra bagnato al quale si può aggiungere qualche goccia di sapone di Marsiglia. Sciacquiamo e asciughiamo con un panno asciutto. Se è in plastica, utilizziamo una miscela composta da acqua e bicarbonato, creando una crema. La spalmiamo sulla superficie e sciacquiamo asciugando alla fine. Se è in vetro utilizziamo acqua e aceto in uguali quantità. Spruzziamo la soluzione sulla superficie e proseguiamo con lo stesso procedimento poc’anzi descritto.

