L’autunno ormai è arrivato, inizia quindi la stagione delle influenze. Per questo dobbiamo stare molto attenti e riguardarci di più. Quest’anno, in particolar modo, dobbiamo stare molto attenti ai sintomi per l’ormai diffuso Covid-19.

Per aiutarci ad affrontare al meglio la stagione dell’influenza, ecco a voi la ricetta semplice e veloce della zuppa segreta contro l’influenza. Facile da preparare, non solo per rinforzare il nostro corpo, ma anche per riscaldare le fredde giornate che stanno per arrivare.

Il brodo di pollo è da sempre stato il re delle zuppe contro i sintomi influenzali, esso infatti veniva utilizzato già nell’antichità. Oggi, vogliamo però svelarvi come arricchirlo per farlo diventare un vero e proprio aiuto contro l’influenza.

Ingredienti e modalità di preparazione per la zuppa segreta contro l’influenza

Per eseguire la zuppa segreta contro l’influenza, la magica ricetta della nonna contro tosse e raffreddore, è necessario dotarci di ingredienti semplici:

a) 1 pollo;

b) 1 gambo di sedano;

c) 2 carote;

d) 2 porri;

e) 2 pomodori rossi;

f) 1 ciuffo di prezzemolo;

g) sale q.b.;

h) Olio evo;

i) Alcune foglie di verza o di cavolo nero;

Agigungete inoltre questi due ingredienti segreti:

a) 2 rametti di rosmarino;

b) 1 foglia di alloro;

Sono proprio questi due ingredienti che inseriti nella nostra zuppa la trasformeranno in un vero e proprio sostegno naturale contro l’influenza. Non sono infatti sconosciute le proprietà benefiche di queste due piante, ma avete mai provato a metterle nella zuppa? Sentirete subito i loro effetti benefici!

Per il procedimento, basta pulire e lavare il pollo e leverdure. Taglieremo poi a pezzetti queste ultime e le metteremo insieme al pollo in una pentola con circa 2 litri di acqua. Aggiungiamo durante la cottura, i rametti di rosmarino e la foglia di alloro.

Lasciamo cuocere a fuoco lento con un coperchio per circa due ore, aggiungendo l’acqua se dovesse ritirarsi troppo.

Insaporire poi con il sale. Al momento di servire, fate a pezzettini il pollo ed aggiungete un filo d’olio extravergine di oliva.

In qualità di Esperti di Cucina del team di Proiezionidiborsa, dopo avervi svelato la zuppa segreta contro l’influenza, vi suggeriamo nelle stagioni fredde di consumare almeno 2/3 zuppe alla settimana. Queste aiutano a ridurre le infiammazioni di naso e gola, rinforzano il nostro organismo poiché contengono molte vitamine e sali minerali, e ci aiutano a combattere i sintomi influenzali!

