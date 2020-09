La zucca è la regina del mese di ottobre in tutte le nostre cucine. Ma sapevi che quest’ortaggio può anche regalare benefici inaspettati alla tua pelle? Scopri perché la zucca è il nuovo trend di bellezza per l’autunno.

Tutti i benefici

Della zucca non si butta via nulla. I semi possono infatti essere conservati per uno snack salutare, e esistono perfino trucchetti per riciclare la buccia. Ma che fare se hai acquistato una zucca troppo grande e ti avanza della polpa? Sfruttala per realizzare prodotti di bellezza fai-da-te! Farai felice non solo l’ambiente, ma anche la tua pelle. Infatti, la zucca è il nuovo trend di bellezza per l’autunno, grazie alle sue proprietà benefiche.

Come rivela il suo colore aranciato, la zucca è estremamente ricca di vitamina A e C, due antiossidanti naturali. Si tratta di ingredienti spesso presenti nelle maschere anti-età. Inoltre, la regina dell’autunno contiene enzimi preziosi per il rinnovamento delle cellule. Ciò significa che puoi provare la zucca per un peeling delicato, senza dover ricorrere ad aggressivi esfolianti chimici. Infine, puoi utilizzare anche la buccia per i tuoi prodotti di bellezza. Godrai così anche delle sue proprietà antibiotiche.

I trattamenti fai-da-te alla zucca

Ora che conosci tutti i benefici della zucca, è il momento di mettersi all’opera. Ecco qualche spunto per preparare dei profumatissimi trattamenti fai-da-te:

a) per una maschera nutriente contro la pelle secca, frulla la zucca con qualche cucchiaino di olio d’oliva e lascia agire il composto per 10 minuti;

b) se vuoi un impacco adatto a tutti i tipi di pelle, mescola purea di zucca, yogurt e miele;

c) per uno scrub ringiovanente da massaggiare sul corpo o sul viso, mischia purea di zucca e zucchero di canna in quantità uguali;

d) se vuoi esfoliare le labbra, aggiungi alla ricetta precedente del miele.

Infine, sapevi che la zucca è preziosa non solo per la pelle, ma anche per i capelli? Se ha la chioma secca e danneggiata, puoi adottare un trucchetto della nonna rapidissimo. Ti basterà aggiungere un po’ di purea di zucca al tuo balsamo. Lascia agire l’impacco per 10 minuti prima di risciacquare.