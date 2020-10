L’autunno è il periodo dell’anno in cui possiamo finalmente consumare alcune delle delizie più apprezzate dell’anno, come caldarroste (ecco un trucco per fare ottime caldarroste in padella), funghi, frutta cotta, e ovviamente la zucca.

Simbolo dell’autunno per eccellenza, la zucca è sempre più popolare sulle nostre tavole, specialmente da quando è arrivata anche da noi la festa di Halloween. Abbiamo imparato a utilizzare le zucche non solo in cucina, ma anche come splendidi oggetti decorativi.

Ma lo sapevi che oltre alla zucca di Halloween esistono innumerevoli varietà di questo alimento? Una delle meno conosciute è la zucca degli spaghetti. Sì, avete capito bene: una zucca che contiene spaghetti!

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Una zucca piena di spaghetti

La zucca degli spaghetti (chiamata in America spaghetti squash) è un’ottima alternativa alla pasta di grano, ed è molto facile da preparare. Questa zucca è una varietà selezionata artificialmente della classica zucca commestibile che tutti conosciamo. Proviene dall’America e anche se qui da noi fino a poco tempo fa era quasi sconosciuta, ora anche in Italia stiamo imparando ad apprezzare le sue qualità nutritive.

Ma come ottenere gli spaghetti dalla zucca?

La zucca degli spaghetti è un’ottima alternativa alla pasta di grano, ma per ottenere i morbidi e saporitissimi spaghetti bisogna prima cuocere la zucca. I metodi migliori sono al forno o bollita. Se decidiamo di cuocere la zucca al forno, ricordiamoci prima di fare dei tagli o dei buchi nella buccia, in modo che non rischi di esplodere una volta messa in forno. Basterà cuocerla in forno per poco meno di un’ora per ottenere i buonissimi spaghetti. È possibile anche bollire la zucca per circa 45 minuti, fino a quando la buccia risulta morbida se bucata con una forchetta.

Come cucinare gli spaghetti

Finita la cottura, lasciamola raffreddare. Poi tagliamo la zucca a metà e estraiamo i filamenti all’interno con un cucchiaio. Ecco i nostri spaghetti! Sono ottimi saltati in padella con olio, sale, pepe e qualche fogliolina di prezzemolo. Ma possiamo anche cuocerli al forno con del formaggio, o addirittura condirli con della salsa di pomodoro o pesto come se fossero degli spaghetti veri. La zucca degli spaghetti è un’ottima alternativa alla pasta di grano.