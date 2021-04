I capelli e le unghie sono diversi da persona a persona. C’è chi per genetica ha i capelli forti e voluminosi, chi invece tende ad avere una chioma spenta e piatta. In gran parte questo dipende da fattori genetici e non si può fare nulla per cambiare la genetica.

Comunque, anche alcuni fattori esterni possono influire sulla qualità del capello. Ad esempio, se si sta attraversando un periodo stressante e difficile, i capelli e le unghie ne possono risentire. Fortunatamente, in questi casi la soluzione per rafforzare i capelli esiste, come vedrete nei prossimi paragrafi.

La vitamina essenziale per avere capelli folti e bellissimi ed unghie perfette: l’acido folico

Avete mai sentito dire che in gravidanza le donne hanno dei capelli folti e magnifici? E vi siete mai chiesti perché?

La risposta ce la dà l’acido folico. Si tratta di un integratore assunto in gravidanza per il bene del bambino, ma che fa bene anche alla mamma in modi vari e strepitosi.

L’acido folico, o vitamina B9, per le donne in gravidanza è essenziale perché favorisce lo sviluppo del feto evitando problemi come la spina bifida. Più in generale, tutti hanno bisogno di questo nutriente perché è un elemento chiave nella sintesi proteica e nella formazione dell’emoglobina. Infatti, carenze di B9 possono causare anemia o problemi cardiovascolari.

Per quanto riguarda capelli ed unghie, siccome l’acido folico stimola la proliferazione cellulare, esso rende i capelli voluminosi e forti. Anche le unghie risulteranno più resistenti e belle grazie a questa vitamina.

Logicamente, oltre ad assumere l’acido folico sarebbe opportuno alleviare lo stress, ed un ottimo modo per farlo è con la pratica di alcune discipline orientali.

Dove si trova l’acido folico

La vitamina B9 viene assunto con la dieta e si trova principalmente nelle verdure a foglia verde come la lattuga, gli spinaci o gli asparagi.

Oppure, possiamo trovarlo nel fegato, nel latte ed in alcuni frutti come arance, limoni e kiwi. Infine, anche frutta secca, legumi e castagne contengono una buona quantità di acido folico.

Da questa lista possiamo notare come la B9 si trovi principalmente in alimenti di origine vegetale. Per cui, una dieta sana ed equilibrata è la chiave per avere capelli ed unghie forti e sani.

Ed ecco perché è l’acido folico la vitamina essenziale per avere capelli folti e bellissimi ed unghie perfette.