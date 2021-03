Sicuramente, capita, soprattutto in questo periodo di sentire sempre la solita storia: mi fa male questo, mi prude quest’altro, mi gira la testa, sono stanco, sono triste. Questo perché ovviamente il trascorrere tutto il giorno in casa, davanti al pc o al cellulare, non contribuisce al buon umore. Inoltre, le lievi depressioni o la scarsa motivazione di questo ultimo anno tendono a diventare trappole psicosomatiche: i fattori psicologici si riflettono sul nostro corpo. Se la mente sta male è sottoposta a uno stress prolungato nel tempo, è probabile che si sfogherà sul corpo. Quindi compariranno, pruriti, fastidi intimi, mal di pancia, giramenti di testa. Ma c’è un rimedio. La vitamina E è la soluzione a tanti problemi che nessuno ancora conosce.

In forma di crema o unguento

In farmacia è possibile reperire facilmente creme o unguenti a base di vitamina E. L’importante è cercare prodotti più puri possibili, adatti a pelli intolleranti. Può essere applicata localmente su pelle, apparato intimo, sulle labbra, sulle occhiaie. La vitamina E non ha particolari controindicazioni e risolve tantissimi fastidi come: candida, dermatite, vaginite, herpes, arrossamento da mascherina, screpolatura da vento e molte altre ancora.

Nel cibo da introdurre nella propria dieta

Per fortuna gli alimenti che dispongono di grandi quantità di vitamina E sono tutti eccellenti e si trovano praticamente in ogni supermercato. Ecco dove trovare la vitamina E: olio di oliva, noci, tarassaco, patate dolci, spinaci, asparagi, ceci, crescione, marroni, broccoli, pomodori, salmone affumicato, omelette e pane integrale.

Perché fa così bene

È un antiossidante e rigenerativo. Praticamente, fa rinascere una seconda volta i tessuti e li protegge. È utile in tutti quei casi di forte stress provocato da agenti esterni. È un antiinfiammatorio naturale. Praticamente uno scudo di protezione da tutti gli ospiti indesiderati. Provare per credere!