Quando si tratta di consigli per la pelle, è spesso difficile distinguere fra bufale e verità. In particolare, ultimamente si parla molto degli effetti della niacinamide. Questa sostanza è contenuta, a bassa concentrazione, in molti prodotti per la cura del viso. Ma cosa ne pensano gli esperti? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla niacinamide, la vitamina che ringiovanisce la pelle secondo gli scienziati.

Gli effetti della niacinamide sull’invecchiamento cutaneo

La niacinamide altro non è che la vitamina B3. Questa sostanza è spesso presentata come la vitamina che ringiovanisce la pelle secondo gli scienziati. Ma è vero? Ecco cosa afferma uno studio al riguardo, presentato all’incontro annuale della American Academy of Dermatology. Secondo gli esperti, applicare sulla pelle la vitamina B3 ha effetti positivi già dimostrati. In particolare, sarebbe in grado di ridurre l’iperpigmentazione e le macchie rosse.

Lo studio si è invece concentrato sui segni dell’invecchiamento cutaneo. In particolare le rughe, l’ingiallimento della pelle e la perdita di elasticità. L’esperimento ha riguardato 50 donne, che hanno applicato la niacinamide due volte al giorno, per 12 settimane. Secondo gli scienziati, al termine dello studio è stato possibile osservare una riduzione delle rughe e delle macchie iperpigmentate, una riduzione dell’ingiallimento e un miglioramento dell’elasticità.

Gli altri benefici della vitamina B3

Altri effetti positivi dell’uso topico della niacinamide riguardano la protezione dall’inquinamento. Questa vitamina è infatti in grado di rinforzare la barriera cutanea. È inoltre capace di migliorare la grana della pelle, schiarire le cicatrici causate dall’acne e svolgere un’azione antinfiammatoria.

Ma la vitamina B3 non è importante solo per la pelle. Se assunta attraverso il cibo, ha altri effetti benefici per l’organismo. In particolare, favorisce la circolazione del sangue, aiuta la digestione e garantisce il corretto funzionamento del sistema nervoso. Quali sono, allora, i cibi migliori per fare il pieno di vitamina B3? Sicuramente le carni bianche, il fegato di manzo, il salmone, il pesce spada e il tonno. Ma anche le arachidi e il lievito di birra. Fra le verdure, spiccano gli spinaci.

