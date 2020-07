La vitamina C liposomiale per mantenere giovane la pelle

La vitamina C in forma liposomiale per mantenere la pelle giovane è la nuova frontiera della cosmeceutica. Sappiamo tutti che la vitamina C, contenuta per esempio negli agrumi, aiuti l’organismo in molte circostanze. Favorisce l’assorbimento del ferro, potenzia le difese immunitarie, contribuisce a mantenere l’equilibrio del sistema nervoso. Inoltre riduce la sensazione quotidiana di stanchezza e di affaticamento, favorisce la cicatrizzazione delle ferite.

E ancora svolge attività antiossidante e stimola la sintesi del collagene. Il collagene è la proteina che rende più tonica pelle, la cui produzione rallenta con l’avanzare dell’età, provocando il rilassamento cutaneo. La vitamina C riveste dunque un ruolo cruciale per conservare la salute della pelle. Oggi vediamo, con gli esperti della redazione Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa, come essa contribuisca a mantenere giovane la pelle e come assumerla al meglio.

Quali alimenti contengono vitamina C

La vitamina C si assume attraverso l’alimentazione. Consumando gli agrumi, le fragole, l’uva, il ribes, i broccoli, i peperoni. Ma per portare l’assimilazione al 90% bisogna scegliere gli integratori liposomiali. Si tratta di prodotti realizzati attraverso una tecnologia innovativa. E già stata utilizzata in campo farmaceutico per veicolare medicinali o altri principi attivi terapeutici in tessuti specifici. Questi integratori si presentano dunque con uno strano aspetto gelatinoso. Ma vale la pena di fidarsi.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Un gel da bere

La vitamina C in forma liposomiale, vale a dire gel da bere, ottimizza e amplifica l’assorbimento di vitamine, sostanze nutritive e composti bioattivi. La vitamina si presenta incapsulata in milioni di microscopiche bolle fosfolipidiche. Esse sono capaci di portarla direttamente nelle cellule dell’organismo. E in pochi minuti, proteggendole dagli elementi distruttivi dell’apparato digerente. Una ricerca indipendente ha mostrato che la sua assunzione determina un aumento dell’elasticità della pelle del 61 per cento. E una riduzione delle linee sottili e delle rughe del viso pari al 13,5 per cento in 12 settimane.

La vitamina C liposomiale per mantenere giovane la pelle

Non tutti gli integratori di vitamina C liposomiale hanno un sapore gradevole o sono facilmente bevibili. Ma è il risultato che conta. L’analisi dermatologica post trattamento conferma una migliore idratazione del viso dal punto in termini di elasticità e porosità.