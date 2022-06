Su tutte le riviste di moda sta imperversando il ritorno della vita bassa. Su quanto possa essere elegante un jeans con cintura inguinale si può discutere ma di certo non è la soluzione adatta a chi ha la pancetta. In questo articolo vedremo come, grazie al giusto outfit, potremo camuffare qualche rotolino di troppo, anche in estate. Oltre al costume giusto, bisogna badare anche a scegliere la giusta maglietta o pantalone.

La vita bassa è la moda dell’estate 2022 ma per nascondere pancia e rotolini dovremmo usare queste magliette e questi pantaloni

Al punto primo dei comandamenti per nascondere la pancia, c’è sicuramento il drappeggio. Una maglietta con elegante collo a cascata è l’ideale per nascondere le rotondità del girovita. La stoffa ricade morbida sul punto critico, riuscendo a coprire l’odiata pancetta. In questo caso possiamo scegliere l’abbinamento con un jeans a sigaretta per un outfit casual ma elegante allo stesso tempo.

La vita alta

Chi sospetterà mai che sotto ad un maxi abito con stampa floreale celiamo degli odiosi rotolini? La vita alta è un’altra astuzia che i look maker consigliano a chi non abbia il classico terzetto 90-60-60. Occorre però distinguere fra i diversi tipi di vita alta. Assolutamente perfetti sono gli abiti lunghi con arricciatura a nido d’ape sul seno e stampa a fiori piccoli, magari su sfondo blu o nero. Sono l’outfit ottimale per i giorni di mare. Altro modo di portare la vita alta e camuffare la pancia è mettere una cinturetta in pelle o similpelle appena sotto il décolleté. In questo caso indosseremo una camicia taglio classico da portare con anche con un tubino. Vanno bocciati invece i miniabiti con vita alta perché decisamente ad effetto premaman.

Stampa optical e righe verticale

Anche le fantasie possono esserci notevolmente d’aiuto. La stampa a righe verticali oppure stampe optical stile anni Settanta, coloratissime, mimetizzeranno strategicamente la pancetta. Queste stampe possono essere usate per abiti, tuniche e pantaloni. I tessuti da scegliere sono quelli lucidi e leggeri come lo chiffon o il il rayon.

Da evitare accuratamente

In molti credono erroneamente di nascondere qualche piccola imperfezione dietro ad maglie ed abiti oversize. Tutti i look makers lo sconsigliano fortemente in quanto si rischierebbe di apparire decisamente sproporzionate. Meglio quindi giocare d’astuzia e magari prestare attenzione agli accessori. Una collana bijou molto colorata e ricca che arrivi sino all’ombelico allunga otticamente il busto, facendoci apparire più slanciate.

La vita bassa è la moda dell’estate 2022 ma scegliamo sempre ciò che valorizza il nostro fisico.

