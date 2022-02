Continua lo shopping di azioni proprie da parte di Openjobmetis che alla chiusura dell’11 febbraio aveva acquistato un totale di 331.470 proprie, pari al 2,4174% del capitale sociale.

Ma cosa vuol dire acquistare azioni proprie e, soprattutto, quale messaggio cela?

Iniziamo col dire che questa tipologia di acquisto è regolamentata dall’art. 132 d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58, in armonia con l’art. 2357 codice civile, che ne stabilisce le modalità e ne pone i vincoli. In particolare, in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate e per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

L’acquisto di azioni proprie può essere approvato dall’assemblea per diversi motivi: sostenere o difendere la quotazione del titolo; ostacolare l’ingresso di soci “non graditi”; disporre di azioni da scambiare con una partecipazione in un’altra società; in vista di una riduzione di capitale sociale non ancora deliberata ma programmata.

In tutti questi casi questa operazione è sintomo della fiducia del management nel futuro della società.

Per gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 25% circa.

La vicinanza dei supporti potrebbe presto far salire il titolo Openjobmetis: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Openjobmetis (MIL:OJM) ha chiuso la seduta del 14 febbraio a quota 11,35 euro in ribasso del 5,02% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come già fatto notare in un precedente report, la discesa delle azioni Openjobmetis prosegue con bassi volumi per cui la ripartenza potrebbe essere dietro l’angolo. Soprattutto la vicinanza dei supporti potrebbe presto far salire il titolo Openjobmetis, ma attenzione a eventuali break ribassisti.

Come si vede dal grafico le quotazioni sono vicinissime al supporto in area 11,20 euro (I obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello potrebbe spingere al rialzo le quotazioni proiettandole verso nuovi massimi oltre area 15 euro. Andando così a rompere i massimi storici del titolo.

Qualora, invece, dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 11,20 euro, allora le quotazioni si dirigerebbero gli obiettivi indicati in figura.

Da notare che al momento non si registrano segnali di acquisto ne’ dal BottomHunter che dallo Swing Indicator.