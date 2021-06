Il segreto per realizzare un dolce che davvero tutti ameranno, è sicuramente il cioccolato. Questo ingrediente è amato dai bambini in tutte le sue forme e nella versione golosissima qui riportata, si potrà preparare il dolce in un lampo.

Si tratta di un dolce conosciuto in tutto il mondo della cucina tipica francese, le crêpes. Dolci e salate sono davvero irresistibili, leggere e si possono condire in molti modi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

In questo caso, si tratta di una crepe dolce al cioccolato che a differenza della classica, qui l’impasto è praticamente scuro, quasi nero perché viene inserito il cacao in polvere amaro.

Ingredienti

500 ml latte intero

3 uova

120 g farina

80 g cacao amaro in polvere

20 g zucchero a velo

La versione golosissima del dolce più amato dai bambini da preparare in pochissimi minuti

Procedimento

Prendere una ciotola e versarvi la farina, il cacao e lo zucchero a velo che dovranno essere setacciati con con setaccio per evitare la formazione di grumi nell’impasto.

Dopo aver miscelato i primi ingredienti, aggiungere un uovo alla volta con l’aiuto di una planetaria o delle fruste elettriche. Dopo aver incorporato tutte le uova, far riposare in frigo per circa mezz’ora.

Successivamente prendere una padella antiaderente della dimensione preferita per il diametro delle crêpes e ungerla con uno strato sottile di burro. Iniziare la cottura delle crêpes, prendere un mestolo e girare il composto per amalgamarlo un ultima volta e versare un mestolo nella padella su fuoco vivo.

Quando il composto sarà versato, velocemente far ruotare la padella per stendere tutto il composto sul fondo della stessa. Non appena inizierà a colorarsi agli estremi, verificare che sia cotta e girare nell’altro verso. Ripetere l’operazione fino a quando l’impasto non sarà terminato.

Come condire questo favoloso dessert lampo

Farcire delle crêpes dolci è molto facile. Molti sono gli abbinamenti in cucina che si possono sperimentare. Non resta che scegliere gli ingredienti che magari abbiamo già a disposizione e con un po’ di fantasia, possono diventare il dolce preferito da tutti.

L’impasto semplice e scuro, può essere abbinato a delle creme come la pasticcera al limone e con delle fragole. Anche la panna è un ottimo ingrediente leggero e versatile che può essere abbinato a qualsiasi tipo di frutta come fragole e banana con un filo di Nutella.

La ricotta è una farcitura molto golosa se si prepara come l’interno dei cannoli siciliani. Basterà prendere ad esempio 100 g di ricotta con 60 g di zucchero bianco che dovrà essere mescolato per bene e fatto riposare in frigorifero per circa 20 minuti. Trascorso il tempo indicato, girare il composto e aggiungere qualche goccia di cioccolato e farcire le crêpes.

Qualsiasi tipo di crema è un’ottima base per la buona riuscita di questo dessert classico, veloce e amato da tutti.