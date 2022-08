Le bruschette sono la soluzione facile e veloce da proporre come antipasto, spuntino o per accompagnare un secondo. Per bruschetta intendiamo una fetta di pane arrostito sulla griglia o in forno. Una ricetta funzionale al fine di non buttare il pane raffermo, perfetto per dare l’effetto croccantezza tipico della bruschetta.

Le origini della ricetta fanno riferimento allo spuntino portato dai lavoratori nei campi. Ogni regione interpreta la bruschetta diversamente, utilizzando prodotti tipici del territorio. La versione estiva della classica bruschetta è una ricetta fresca e golosa. Tuttavia la classica bruschetta, conosciuta in tutta Italia, consiste in pane scottato condito con pomodorini tritati, olio extravergine di oliva, origano e sale. Un piatto semplicissimo ma tuttavia di forte personalità.

La ricetta presente in Basilicata e Toscana

Due varianti particolari di bruschetta si trovano nelle regione di Toscana e Basilicata. A Matera, in Basilicata, oltre alla classica ricetta, c’è anche la bruschetta con asparagi, lampascioni e peperoni. In Toscana, soprattutto nei pressi di Firenze, la bruschetta non è una ricetta leggerissima. Infatti in queste zone, il pane arrostito si accompagna con fagioli al fiasco, oppure con prosciutto e salsiccia. In ogni caso due varianti sfiziose e saporite. Naturalmente esistono ancora tante interpretazioni della bruschetta, che stuzzica la fantasia di semplici appassionati e professionisti in cucina.

In estate si privilegiano piatti pratici e freschi. La bruschetta è l’ideale come spuntino da preparare velocemente in ogni momento della giornata. Durante la stagione calda si ci sposta sempre vicino al mare, ed è proprio qui che si trova il pesce fresco. La versione estiva della bruschetta ha come ingrediente principale il pesce, in particolare i gamberi. Il questa ricetta il profumo di mare si unisce alla dolcezza dei frutti di stagione. Uno dei frutti estivi più dolci e polposi è il fico. Ecco gli ingredienti per realizzare la nostra ricetta:

pane tostato;

fichi;

gamberetti freschi;

stracciatella di mozzarella.

E’ necessario prima di tutto tagliare grossolanamente il fico e rosolarlo in padella. Nel frattempo cuocere a vapore i gamberetti. Bisogna semplicemente spalmare la stracciatella su una fetta di pane precedentemente arrostita. Adagiare sopra la stracciatella di mozzarella, i fichi e i gamberetti. La ricetta presuppone solo ingredienti freschi, senza alternative. Infine questa bruschetta può essere proposta sempre in versione estiva sostituendo i gamberetti con il prosciutto crudo.

