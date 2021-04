In questi giorni sul web si parla moltissimo della morte di Leonardo Da Vinci. Complice senz’altro la serie, targata Rai Uno, che è andata in onda. La fiction televisiva, che racconta la vita del genio italiano rinascimentale, ha lasciato molti punti interrogativi. La verità sulla morte di Leonardo Da Vinci e il mistero sulla sua tomba, affascina migliaia e migliaia di persone.

Tra le notizie presenti su internet, si dice tutto e il contrario di tutto. Quindi fare chiarezza sembra la cosa più logica.

La verità storica non si basa però, su supposizioni bensì su fatti e prove documentali.

Com’è morto Leonardo Da Vinci?

Leonardo muore il 2 maggio 1519 nel castello di Clos- Luce, in Francia. Il castello era collegato tramite un tunnel segreto a un castello ben più imponente, quello di Amboise.

Pare che il suddetto tunnel servisse al re di Francia, Federico I, per andare a far visita all’artista che era suo ospite.

Il luogo era meraviglioso e proprio qui il Genio rinascimentale, redasse il suo testamento, il 23 aprile 1519. La natura del decesso non è mai stata confermata in modo preciso. Numerosi sono i biografi che hanno cercato di trovare una risposta a questa domanda.

Da alcuni materiali originali dell’epoca, si evince che Leonardo fosse stato colpito da più di un’ischemia. Inoltre sembra che fosse stato vittima anche di un ictus che gli era costato la paresi alla mano destra.

Tutti questi malori lo avevano fortemente debilitato anche nel corpo.

Nel libro Leonardo edito da Laterza, Antonio Forcellino, un biografo prova ricostruire la morte. Il 23 aprile una volta redatto il suo testamento, insieme a un vicario della chiesa di zona, Da Vinci, si recò nella sua stanza, dalla quale uscirà solo dopo la sua morte.

Il mistero della tomba

Numerose le domande anche su dove si trovi la tomba del genio. In realtà la risposta c’è. La sepoltura, sempre in base al libro scritto da Forcellino, è avvenuta in una luminosa e tranquilla chiesa francese.

La chiesa è Notre Dame en Greve, che purtroppo, fu devastata nel 1807 da un’insurrezione civile. La tomba e le ossa di Leonardo andarono disperse per sempre.

E forse è anche questa triste sparizione dei resti che alimenta la leggenda sulla verità sulla morte di Leonardo Da Vinci e il mistero sulla sua tomba.