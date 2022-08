Che sia nel pieno dell’estate o nel bel mezzo dell’inverno più freddo, mantenere la linea è un obiettivo sempre bramato. Indipendentemente dalle temperature esterne, in tantissimi sono alla costante ricerca dell’obiettivo della pancia piatta. Ottenere questo risultato, tuttavia, non sempre è semplice ma è possibile ottenerlo con costanza e con la giusta alimentazione.

Ad esempio per quanto riguarda l’esercizio fisico, applicandoci con dedizione e metodo, potremmo avere pancia piatta e fisico a clessidra svolgendo alcuni esercizi.

Per quanto riguarda l’alimentazione dovremo fare qualche rinuncia su grassi e zuccheri ma questo non vuol dire rinunciare al gusto. Di seguito presenteremo una rapida ricetta da preparare con la verdura ricca di fibre, utili alla motilità intestinale, e tante vitamine.

Quello che prepareremo è un gustoso contorno da preparare in pochi minuti con i finocchi.

Contorni golosi a poche calorie

Se abbiamo poco tempo, pochi ingredienti nel frigo e allo stesso tempo vogliamo stare leggeri, questo rapido piatto con i finocchi fa al caso nostro.

Quello che ci serve per questa semplice ricetta è:

finocchi;

olive taggiasche;

alici;

pangrattato;

olio.

Primo passo sarà quello di mondare il finocchio eliminando la parte inferiore. Per quanto riguarda i ciuffi di finocchietto, separiamoli dal corpo principale ma teniamoli da parte perché ci serviranno in seguito.

Affettiamo rapidamente il finocchio a rondelle e, nel frattempo, metteremo a scaldare in padella dell’olio d’oliva. Nella padella, poi, faremo sciogliere un paio di alici sott’olio che insaporiranno il fondo di cottura. Insieme alle alici, metteremo in padella anche una manciata di olive taggiasche, o quelle che preferiamo, purché snocciolate. Quando il fondo di cottura sarà pronto, inseriremo in padella le fette di finocchio ricavate in precedenza.

La verdura ricca di fibre da cucinare velocemente in padella per dimagrire

A fiamma media lasciamo che il finocchio cuocia insieme al fondo di cottura, un mestolo di acqua, portando avanti la cottura con un coperchio. Nel lasso di tempo che il finocchio cuocerà diventando morbidissimo, in un’altra padella metteremo poco olio e del pan grattato. Questo dovrà diventare croccante e ben dorato e una volta pronto lo uniremo ai ciuffi di finocchietto che abbiamo tagliato all’inizio.

Ora, quando il finocchio sarà diventato tenero e morbido e l’acqua sarà totalmente asciugata, spengiamo la fiamma ed aggiungiamo il pane croccante aromatizzato. Non resta che servire questa delizia come contorno o da usare per sfiziose preparazioni. Ad esempio su un crostino di pane croccante insieme ad un formaggio magro come la Feta.

