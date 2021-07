Seguire un’alimentazione sana, svolgere regolare esercizio fisico, non lasciarsi andare ad eccessi, sono tutte abitudini che contribuiscono a mantenere l’organismo in salute.

Esistono molti alimenti, alcuni in modo particolare, che non sconfiggono, ma sono in grado di prevenire i tumori.

Infatti secondo l’American Institute for Cancer Research, le cattive abitudini alimentari sono responsabili di circa tre tumori su dieci.

In modo particolare per i tumori dell’apparato gastrointestinale, del fegato, della gola e della laringe.

D’altro canto, sempre secondo gli studi scientifici, se si seguono alimentazioni sane ed equilibriate, con uno stile di vita corretto,si può contribuire ad evitare la comparsa di neoplasie.

Dunque la verdura che è in grado di contrastare e prevenire lo sviluppo dei tumori è proprio questa, i broccoli.

I broccoli sono noti da tempo per le loro proprietà antitumorali.

Secondo una ricerca svolta negli Stati Uniti, da un gruppo di ricercatori guidati dallo scienziato italiano Pier Paolo Pandolfi, i broccoli avrebbero un potere anti-tumorale.

Infatti se consumati con una certa frequenza, grazie ad una specifica molecola contribuirebbero a ridurre il rischio di ammalarsi di cancro, ostacolando i geni patogeni.

I broccoli sono ortaggi molto diffusi nella cucina, ma non tutti sono a conoscenza delle loro innumerevoli proprietà benefiche.

Hanno pochissime calorie, infatti sono molto indicati nelle diete dimagranti, combattono la ritenzione idrica, proteggono dall’ictus e riducono il rischio di cataratta.

Secondo il Cancer Centre del Michigan si è stabilito che il sulforafano, sostanza presente nei broccoli, nel cavolo, nella verza e non solo, impedirebbe lo sviluppo del tumore e contribuirebbe ad uccidere la crescita delle cellule già ammalate.

In modo particolare per le neoplasie al seno, all’utero, del colon e dei polmoni.

E se la verdura che è in grado di contrastare e prevenire lo sviluppo dei tumori è proprio questa, è assolutamente necessario però prestare molta attenzione nei metodi di cottura.

Temperature troppo elevate e tempi di cottura prolungati, potrebbero far perdere una gran parte dei nutrienti benefici.

È sempre consigliabile preferire, alla cottura al microonde e alla bollitura, la cottura a vapore, al massimo per 5 minuti.

