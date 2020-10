Gli gnocchi di patate si possono acquistare al supermercato tranquillamente, ma non sono assolutamente paragonabili a quelli fatti in casa con tanto amore. Oggi vi sveliamo la vera ricetta per fare gli gnocchi di patate con salvia in casa. Gli gnocchi si possono fare in tantissimi modi, da quelli di zucca alla romana fino a quelli di ricotta. Ma quelli storici sono fatti con le patate. Vediamo ora come possiamo farli a casa risparmiando soldi.

La ricetta e l’occorrente

Ecco la vera ricetta per fare gli gnocchi di patate con salvia. Prendete una pentola piena d’acqua fredda e mettete dentro i nostri tuberi, circa un 1 kg. Portate a ebollizione l’acqua e fate cuocere per circa 30 minuti. Tirate fuori le patate e iniziate a sbucciarle quando sono ancora calde. Una volta sbucciate tutte, mettetele nello schiaccia patate. Posizionatele poi su un tavolo e create al centro un foro dove sbattere un uovo. Fate amalgamare bene l’uovo con le patate attorno, mettete un pizzico di sale e setacciate la farina sopra per evitare i grumi. Poi iniziate ad impastare il tutto con le mani fino a quando non avete un impasto morbido, ma compatto. Ora che il vostro impasto è pronto, tagliate un pezzettino e create dei rotolini di circa 2 centimetri. Tagliateli a cubetti e con una forchetta realizzate i vostri gnocchi.

La salvia fritta

Prendete ora della salvia, mettetela su un piatto con un uovo sbattuto e poi passatela nel pangrattato con una scorza di limone. Mettete ora dell’olio in una padella e non appena caldo inserite le vostre foglia di salvia. Quando le vedete belle dorate significa che sono pronte. Toglietele dalla padella e lasciatele ad asciugare. Prendete ora una padella e riempitela di burro. Contemporaneamente mettete a bollire i vostri gnocchi e quando li vedrete tornare a galla, metteteli nella padella con il burro e conditeli già lì con del parmigiano. Mantecate bene il tutto fino a quando non si creerà una crema. Poi versateli in un piatto, aggiungete le foglie di salvia fritta e il gioco è fatto. Ecco i vostri gnocchi alla salvia.