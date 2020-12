Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra i piatti tipici stranieri, ecco la vera ricetta originale della paella spagnola alla valenciana che, in particolare, non è troppo complicata da preparare contrariamente a quanto si possa pensare. A base di carni bianche, di verdure e di riso, infatti, la paella spagnola alla valenciana è un piatto unico, completo, gustoso ed anche facile da preparare.

Per quel che riguarda gli ingredienti, è necessario procurarsi l’alimento base della paella spagnola alla valenciana, ovverosia il riso bomba. In particolare, per ogni 500 grammi di riso serve un litro di brodo di carne. Nonché 400 grammi di coniglio, quattro sovracosce di pollo, quattro pomodori ramati, 200 grammi di taccole. Due bustine di zafferano e giusto un cucchiaio di paprika dolce.

Ecco la vera ricetta originale della paella spagnola alla valenciana

Passando alla preparazione, muniti di una paellera, la prima cosa da fare è quella di far rosolare per un quarto d’ora, in un filo d’olio, la carne di coniglio tagliata a tocchetti, e le sovracosce di pollo. Nel frattempo, si tagliano le taccole a pezzettini e si spellano i pomodori ramati dopo averli fatti sbollentare per qualche minuto.

Aggiungere nella paellera le taccole ed i pomodori, mescolare per qualche minuto e poi aggiungere metà del brodo di carne e la paprika dolce. Dopo un altro quarto d’ora di cottura ora si può passare pure alla cottura del riso. Nel dettaglio, occorre spargere nella paellera il riso bomba aggiungendo la restante metà del brodo di carne, e cuocendo per altri 20 minuti circa senza alcun bisogno di mescolare.

Alla fine della cottura spargere le due bustine di zafferano sulla paella dopo che questo è stato sciolto in pochissima acqua calda. E mettere infine la paellera in un forno statico. Ovverosia a 250 gradi centigradi sotto il grill per la gratinatura. La paella spagnola alla valenciana è ora pronta da portare in tavola caldissima.