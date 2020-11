Molte ricette italiane sono strettamente legate all’identità di una città. Tanto che alcuni comuni si preoccupano di codificarle, attribuendo loro l’attestazione De.Co. (Denominazione Comunale). È il caso della costoletta (o cotoletta), tipica di Milano. Come prepararla alla perfezione? Ecco la vera ricetta dell’inimitabile cotoletta alla milanese.

Gli ingredienti della cotoletta perfetta

La costoletta è un classico della città di Milano fin dal 1134. Risale a quell’anno, infatti, la prima menzione di questa ricetta. Era parte del menù di un abbondante pranzo offerto dai monaci di S. Ambrogio. Per preparare la costoletta alla milanese, è importante scegliere del vitello di ottima qualità. Se si vuole rispettare la tradizione in tutto e per tutto, la carne dovrebbe provenire dalla Brianza. Il taglio da prediligere è il carrè. Inoltre, non bisogna dimenticare che la cotoletta alla milanese ha l’osso. La bistecca deve essere tagliata alta quanto l’osso.

Ecco gli ingredienti per quattro persone:

a) quattro costolette;

b) due uova;

c) pangrattato non troppo fine (si può preparare col pane secco, ma non stantio);

d) sale;

e) limone;

f) burro.

La ricetta originale della costoletta secondo il Comune di Milano

Ora che si hanno gli ingredienti a disposizione, basta seguire la vera ricetta dell’inimitabile cotoletta alla milanese:

a) praticare delle incisioni sulla pelle esterna della carne;

b) appiattire le costolette con il batticarne;

c) in un piatto fondo, sbattere energicamente le uova;

d) immergere le costolette nell’uovo sbattuto, tenendole per l’osso;

e) passarle nel pane grattugiato, facendo in modo che aderisca bene;

f) scaldare il burro in un tegame, finché non raggiunge un bel colore biondo, ma senza soffriggere;

g) cuocere le costolette per 7/8 minuti per ogni lato;

h) quando le costolette sono dorate e croccanti, salarle e servirle con una guarnizione di spicchi di limone.

Il piatto accontenterà grandi e piccini!

