La filascetta è una torta salata della Lombardia, composta da una pasta che racchiude in sé il formaggio bitto, tipico della Lombardia, e delle cipolle rosse. La vera ricetta della filascetta lombarda è questa che andremo a riportare più avanti. Si tratta di una ricetta molto rapida e di facile replica in casa, visto che gli ingredienti si trovano in qualsiasi supermercato.

Si può preparare con largo anticipo e può essere cotta in un secondo momento, basterà fare attenzione alla cottura delle cipolle.

Ingredienti

250 gr di farina;

2 cucchiaini di zucchero;

15 gr di lievito di birra fresco;

olio d’oliva;

sale;

4 cipolle rosse;

50 gr di bitto o formaggio a pasta filante;

50 gr di burro;

80 gr di zucchero;

sale;

pepe.

La vera ricetta della filascetta lombarda

Per prima cosa, prepariamo il guscio di pasta che andrà a comporre la nostra torta salata. Disponiamo la farina a fontana sul piano di lavoro. Versiamo nella cavità centrale il lievito sciolto in un po’ d’acqua tiepida e aggiungiamo lo zucchero, 1 dl di acqua e un pizzico di sale. Lavoriamo l’impasto e formiamo una palla. Copriamolo e facciamolo lievitare per un’ora. Riprendiamo la pasta e lavoriamolo con 3 cucchiai di olio, quindi rimettiamolo a riposo.

Mentre la pasta lievita, tagliamo le cipolle a rondelle e stufiamole col burro in una padella antiaderente. Facciamo cuocere per almeno 20 minuti, aggiungendo acqua se dovessero seccarsi le cipolle.

Prendiamo l’impasto, stendiamolo con l’aiuto di un mattarello e foderiamo con esso una placca da forno unta. Ricopriamo il nostro impasto con le cipolle stufate, il formaggio tagliato a dadini e spolverizziamo con lo zucchero. Facciamo lievitare in un luogo caldo un’altra ora e poi inforniamo la nostra filascetta a 180° per circa 30 minuti.

Serviamo la filascetta calda e croccante, con a fianco una semplice insalata.