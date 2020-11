Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Di ricette del plum-cake è pieno Internet. C’è chi lo fa con il latte, chi con il burro e chi con la margarina. Pochi però sanno che la vera ricetta non prevede altri grassi animali al di fuori dello yogurt. Sarebbe proprio lui, lo yogurt, il vero responsabile della morbidezza dell’impasto del plum-cake. Grazie all’aria presente nello yogurt e ai suoi fermenti lattici, infatti, la pasta del dolce cresce in forno e lievita benissimo.

Vediamo insieme la vera ricetta del plum-cake inglese, morbido e soffice.

Ingredienti

3 uova grandi;

200 gr di zucchero;

180 gr di yogurt di qualsiasi gusto a piacere;

1 pizzico di sale;

buccia di limone grattugiata;

200 gr di farina;

1 bustina di lievito;

100 ml di olio d’oliva.

La vera ricetta del plum-cake inglese, morbido e soffice

Per realizzare la vera ricetta del plum-cake inglese ci vogliono le fruste elettriche.

In una terrina ampia, rompere tre uova con lo zucchero. Montare bene le uova con lo zucchero per circa venti minuti, per ottenere un composto spumoso e omogeneo.

Un poco alla volta, aggiungere lo yogurt scelto e continuare a sbattere per amalgamare il tutto.

Grattugiare la buccia di limone e unirla al composto insieme ad un pizzico di sale.

Un po’ alla volta, unirvi la farina mescolata alla bustina di lievito. Recuperare l’impasto che finisce ai lati della terrina per rimescolare bene il tutto.

Unire quindi l’olio d’oliva per ultimo.

Il composto dovà risultare spumoso, ma che “scriva”, per via dell’unione degli ingredienti.

Prendere ora uno stampo rettangolare, ungerlo e infarinarlo e porvi il composto pronto.

Accendere il forno in modalità ventilata a 180° e, quando avrà raggiunto il calore necessario, infornare il plum-cake.

Far cuocere per circa 30-40 minuti. Per sapere se il plum-cake è pronto, farà fede la prova stecchino.

Sfornare il plum-cake, lasciare intiepidire e sformarlo dallo stampo.

Spolverizzare con zucchero a velo o con una spruzzata di cannella.

Il plum-cake è quindi pronto. Si conserva per una settimana in un contenitore per dolci.