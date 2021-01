La cucina americana è composta da poche ricette sane, si sa. La loro cultura culinaria si ferma ai fast food o al “comfort food” ricco di calorie e di pochi nutrienti. Questa è la vera ricetta del cheeseburger americano, buono come al fast food.

Si può preparare per una cena coi bambini diversa, magari chiedendo il loro aiuto per le varie preparazioni della ricetta.

Non sarà una ricetta sanissima ma sicuramente saprà tenere occupati i più piccini che magari vogliono aiutare in cucina.

Vediamo come si prepara la vera ricetta del cheeseburger americano, buono come al fast food.

Ingredienti

700 gr di carne macinata di vitello;

4 panini per hamburger al sesamo;

ketchup;

60 gr di pangrattato;

1 cucchiaio di latte;

1 uovo;

2 cucchiai di olio d’oliva;

insalata verde;

4 wurstel;

4 sottilette;

sale;

pepe.

La vera ricetta del cheeseburger americano, buono come al fast food

In una grande terrina, mettervi la carne macinata, il pangrattato, il latte e l’uovo. Aggiustare con il sale e il pepe e impastare bene il composto.

Formare delle polpette con l’aiuto di una paletta e sistemarli su di un piano o su di un piatto da portata.

Far bollire una pentola piena d’acqua e sbollentarvi dentro i wurstel.

In una padella antiaderente, scaldare l’olio e mettervi a rosolare gli hamburger, facendoli cuocere bene da entrambi i lati. Abbassare dunque la fiamma e far andare la cottura per altri cinque minuti. Aggiungere la sottiletta sopra l’hamburger, spegnere il fuoco e coprire con un coperchio per permettere al formaggio di sciogliersi per bene sulla carne.

Tagliare i panini al sesamo a metà e comporre quindi il cheeseburger: insalata, hamburger con formaggio, insalata, fettine di wurstel sbollentato e ketchup.

Servire ben caldo accompagnato da patatine fritte croccanti e appena uscite dalla friggitrice.

Se piace, si può aggiungere un cetriolino sottaceto tra la carne e l’insalata.