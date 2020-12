Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A chi non è mai capitato di ritrovarsi con i piedi puzzolenti dopo un’intera giornata trascorsa indossando un paio di scarpe chiuse? I piedi che puzzano sono tra i disturbi più comuni con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, specialmente d’inverno, quando indossiamo sempre scarpe chiuse e pesanti. Anche se sono più comuni tra gli adolescenti, i piedi puzzolenti possono colpire tutti a qualsiasi età. Ma qual è la vera causa che scatena gli odori nauseabondi? E come possiamo porvi rimedio senza buttare via le nostre scarpe preferite?

Ecco la vera ragione per cui i piedi puzzano, e che accorgimenti possiamo utilizzare per risolvere il problema.

I veri colpevoli sono i batteri

La puzza che si scatena dai piedi è un problema talmente diffuso che ha anche un nome scientifico: si chiama bromidrosi. La vera causa non è da cercarsi nell’umidità o nel tipo di scarpe, però. La vera ragione per cui i piedi puzzano sono i batteri. Quando i batteri che sono naturalmente presenti sulla nostra pelle entrano a contatto con il sudore, avvengono delle reazioni chimiche attraverso cui i batteri consumano le sostanze nutritive presenti nel sudore. Queste reazioni chimiche hanno come nauseabonda conseguenza l’emanazione di un odore sgradevole. È lo stesso processo che avviene anche sotto le ascelle.

Ma come porre rimedio a questo imbarazzante problema? Ci sono degli accorgimenti che tutti possiamo adottare per limitare al massimo la puzza di piedi.

Bisogna rendere loro la vita difficile

Innanzitutto molti consigliano l’uso di un sapone antibatterico sui piedi per eliminare i piccoli esserini responsabili della puzza. È poi consigliabile lasciar prendere aria alle scarpe dopo averle utilizzate, in modo che non si formi umidità all’interno. Sarebbe anche utile limitare al massimo la sudorazione, per esempio utilizzando calzini e scarpe traspiranti. Infine, è importante asciugare bene i piedi dopo averli lavati, dato che ai batteri piacciono gli ambienti umidi.

Purtroppo l’assunzione di cibi ‘puzzolenti’ come aglio o cipolla (nonostante esistano dei trucchi per renderli meno pungenti) può peggiorare il problema, quindi è meglio astenersene per un po’.