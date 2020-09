La vera felicità sta nel cibo che mangiamo: ecco gli alimenti che mantengono sempre di buon umore.

Dopo il lockdown, il nostro morale è ancora un po’ a terra. Si è trattata di una situazione nuova per tutti noi. E, inevitabilmente, la nostra psiche ne ha risentito. E dobbiamo risollevarci, in un modo o nell’altro. Si sa che gli italiani sono famosi per la loro resilienza. Quindi, nessuna paura. Noi di ProiezionidiBorsa avevamo già trattato questo argomento in parte. Infatti, ti avevamo già detto quanto due cibi in particolare possano renderti più allegro. In questo articolo, scoprirai quali sono. Ma non si tratta solo di questi due alimenti. C’è una vastità di scelta tra decine di alimenti che possono renderti sereno.

I latticini ti faranno sorridere

I latticini contengono un’alta concentrazione di calcio. Questo minerale ha un ruolo importantissimo per il nostro organismo. E, il modo migliore per iniziare la giornata, è proprio con un alimento come questo. Dunque, appena sveglio, prova a bere un po’ di latte. Oppure, mangia uno yogurt. Vedrai, ti sentirai subito risollevato!

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Cioccolato, avevi dubbi?

Il cioccolato ci aiuta a essere di buon umore. Grazie al triptofano, infatti, questo alimento ha un forte potere antidepressivo. Ridurrà il nostro stress e cambierà la nostra giornata! Inoltre, provate anche con l’avena. Essendo un alimento ricco di fibre e carboidrati, sentiremo un’energia senza precedenti!

Una cena a base di pollo e uova per passare una serata in allegria

La carne di pollo è ricca di proteine e ha pochissimi grassi. Inoltre, contiene anche molta vitamina B6. Cosa vuol dire? Che questi elementi contrastano il malumore e la stanchezza! Se poi nel piatto aggiungete anche un uovo, il risultato sarà strabiliante. Questo cibo, infatti, è ricco di vitamine e Omega 3, che influiscono positivamente sul nostro umore!

Dunque, siamo tutti d’accordo. La vera felicità sta nel cibo che mangiamo. Ecco gli alimenti che mantengono sempre di buon umore. E tu, conoscevi già questi piccoli segreti?