Nelle ultime settimane si è avuta la conferma che la società sta vendendo alcuni rami che non considera core per il suo business. Tuttavia, la vendita di alcuni assets non ancora convince gli analisti a puntare su Sogefi. Il consenso medio, infatti, è Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 7% circa.

Eppure il titolo, che attualmente vale 0,43 volte il suo fatturato del 2020, è chiaramente sottovalutato rispetto ai concorrenti. Inoltre la crescita rimane un punto di forza di questa azienda. Nelle loro previsioni di vendita, infatti, gli analisti si mostrano ottimisti sulle prospettive di vendita tanto che negli ultimi dodici mesi, le previsioni di EPS sono state riviste al rialzo.

Se la vendita di alcuni assets non ancora convince gli analisti a puntare su Sogefi, cosa attendersi secondo l’analisi grafica e previsionale?

Le azioni di Sogefi (MIL:SO) hanno chiuso la seduta del 18 dicembre a quota 1,218 euro in ribasso del 2,25% rispetto alla seduta precedente.

Nel medio termine la situazione, complice anche il (quasi) raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 1,386 euro, non è molto promettente. Al momento, infatti, le quotazioni vengono da un periodo di ritracciamento che potrebbe essere archiviato nel caso di una chiusura settimanale confermata superiore a 1,214 euro. In caso contrario si partirebbe al ribasso per ritracciamenti almeno il 20% rispetto ai livelli attuali.

È sul mensile, però, che si potrebbero aprire le prospettive più interessanti. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con la resistenza in area 1,296 euro. Una chiusura mensile sopra questo livello farebbe scattare un rialzo almeno fino in area 1,958 euro. La massima estensione del rialzo, invece, si trova in area 2,615 euro.

Qualora il break rialzista non dovesse riuscire, le quotazioni potrebbero ritracciare fino in area 1,05 euro. Solo una chiusura mensile inferiore a 0,884 euro, però, farebbe definitivamente accantonare lo scenario rialzista,

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

