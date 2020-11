La cucina fit è ormai arrivata ovunque. Con termine “fit” o “light” si intendono tutti quei cibi che, per la presenza di alimenti base molto magri, sono ipocalorici e mettono dunque poche calorie.

Le ricette fit sono ottime per chi sta seguendo una particolare dieta alimentare o per chi sta cercando di perdere peso. Infatti, questi piatti permettono di continuare a gustare sfiziose pietanze ma senza doversi pentire e pagare un prezzo nel momento in cui si sale sulla bilancia. Dai primi piatti alle torte light, le ricette di questi piatti sono veramente tanti

Cibo da lavoro

Una delle difficoltà del seguire costantemente un regime alimentare è quello dell’organizzazione. Infatti, nessuno di noi, o quasi, è abbastanza fortunato da poter sempre mangiare comodamente a casa. Se all’interno della nostra abitazione cucinare i piatti nel modo che vogliamo è possibile senza particolari problemi, la stessa cosa non accade quando siamo fuori.

Quando bisogna portarsi il pranzo per andare a lavorare, o all’università, ad esempio, mangiare sano e light diventa più complicato. Esistono, tuttavia, anche in questo caso, delle ricette che possono essere utilizzate in queste occasioni.

Una volta compreso il meccanismo qualsiasi alimento può diventare light, e dunque anche cibi comodi da portarsi dietro possono diventarlo.

Ecco, dunque, svelata la velocissima ricetta per un’ottima torta salata light.

La pasta fillo

La torta salata, oltre che ad essere un ottimo antipasto da poter servire, è una comoda alternativa per un pranzo fuori casa. Il segreto che rende light questa ricetta risiede nella mancanza d’uovo e nell’utilizzo di una particolare pasta sfoglia, la pasta fillo.

Scegliendo un condimento come spinaci e ricotta, si potranno mantenere le calorie del piatto molto moderate. Con l’utilizzo dell’albume al posto dell’uovo, poi, e di questa pasta, che risulta molto più magra delle altre, si potrà preparare una gustosissima ricetta fit. Provare per credere.

