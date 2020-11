L’inverno è alle porte e le prime giornate fredde iniziano a farsi sentire. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e vogliamo dare una mano ai nostri lettori.

Per questo motivo oggi vogliamo analizzare come preparare la vellutata scalda serate perfetta per le prime serate invernali e capace di fare bene alla salute. L’ingrediente di quest’oggi, infatti, è il cavolo rosso, capace di prevenire importanti condizioni salutari, come anche di risultare delizioso sulla tavola. Iniziamo subito a capire come preparare questa ricetta.

Quali sono gli ingredienti necessari a preparare la vellutata al cavolo viola

Gli ingredienti per preparare la vellutata scalda serate perfetta per i primi freddi invernali e capace di fare bene alla salute sono questi:

a) un cespo di cavolo rosso;

b) due patate;

c) 400ml di latte;

d) olio, a piacimento;

e) pepe, a piacimento;

f) sale, a piacimento;

g) 50 gr di parmigiano;

h) dieci mandorle.

Preparazione

Vediamo, dunque, come preparare la vellutata scalda serate, perfetta per i primi freddi invernali, e capace di fare bene alla salute

Iniziamo a preparare gli ingredienti per la vellutata invernale. Per prima cosa è necessario lavare e asciugare il cavolo viola. Passare, poi, alle patate, metterle a bollire fino a quando non saranno morbide e poi scolarle. Sbucciare, quindi, le patate e usare una forchetta per ridurle ad una purea.

Nello stesso tempo mettere il cavolo viola a bollire fin quando non si noti che sia diventato morbido. L’acqua in padella deve sommergere appena la verdura cucinata.

A questo punto, versare i rimanenti ingredienti e impostare il fuoco a fiamma media. Girare fino a quando il tutto non si inizierà ad amalgamarsi.

Una volta che gli ingredienti si siano iniziati ad amalgamare, spostare il tutto in frullatore e far partire. Una volta raggiunta una consistenza cremosa spegnere il frullatore e servire.

La vellutata scalda serate, perfetta per i primi freddi invernali, e capace di fare bene alla salute è pronta per essere servita.

Per tutti i lettori appassionati di vellutate ecco la ricetta per un piatto perfetto per le cene tra parenti.