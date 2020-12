Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi analizzeremo insieme come preparare la vellutata di puntarelle, un piatto per gli amanti dei sapori invernali. Cremosa e capace di scaldare anche le serate più fredde, questo piatto saprà deliziare buongustai e non. Iniziamo subito a capire come preparare la vellutata cremosa che saprà soddisfare tutti gli amanti dei sapori forti.

Gli ingredienti da comprare

Ecco gli ingredienti occorrenti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) puntarelle, 300 grammi;

b) patate, due;

c) una cipolla;

d) olio, a piacimento;

e) sale, a piacimento;

f) pepe, a piacimento;

g) grana padano da grattugiare, a piacimento.

h) pane, 200 grammi;

i) aglio, uno spicchio.

Come preparare la vellutata di puntarelle

Per prima cosa preparare gli ingredienti. Sbucciare le patate e le cipolle. Lavare e tagliare a tocchetti questi ingredienti.

Prendere ora l’aglio. Sbucciare l’ingrediente, lavare e tagliare a metà.

Passare ora alle puntarelle. Prendere questo ingrediente e tagliarlo in lunghezza. Per avere degli ingredienti ancora più buoni si possono immergere durante la notte in acqua fredda e lasciare a riposare. In caso contrario, basterà lasciarle riposare per almeno mezz’ora nell’acqua fredda.

Una volta fatto questo, passare al formaggio. Grattugiare il grana e mettere da parte in una ciotolina.

Prendere ora una padella dai bordi alti e riempire d’acqua. Versare all’interno della pentola le verdure e mettere a scaldare a fiamma bassa. Lasciare cucinare fino a quando patate e cipolle non siano diventate morbide.

Dopo aver fatto questo, scolare gli ingredienti e lasciare a raffreddare.

Passare ora al frullatore. Versare gli ingredienti nel frullatore, fare partire a velocità media e versare nel contempo l’olio. Aggiungere il formaggio e continuare a frullare fino ad ottenere la consistenza desirata.

Versare, infine, in una ciotola e lasciar riposare. Una volta terminato, passare alla preparazione dei crostini.

Prendere le fette di pane, versarci dell’olio sopra a filo e ripassarle in padella a fuoco alto. Una volta finito, prendere l’aglio e passarlo sopra le fette di pane.

Abbiamo così spiegato come preparare la vellutata cremosa che saprà soddisfare tutti gli amanti dei sapori forti.