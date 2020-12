Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La variante innovativa del polpettone per un piatto gustosissimo che stupirà la famiglia. Ancora una volta, in questi mesi, abbiamo dovuto rinunciare a molte attività a causa delle restrizioni imposte dal Governo. Il tempo che in questo anno gli italiani hanno passato, e stanno ancora passando, nelle case, è nettamente superiore al passato. Proprio per questo, in molti hanno riscoperto attività e abitudini che pensavano di aver perso, o non sapevano di avere.

Tra queste, di certo, la preferita di tanti è stata quella di mettersi ai fornelli. Proprio per la grande quantità di tempo a disposizione, gli italiani hanno riscoperto la cucina e il divertimento di eseguire ricette sempre nuove.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Una ricetta non convenzionale

Dagli antipasti ai dessert, le idee che si possono trovare sono veramente tante. Soprattutto negli ultimi anni, grazie alla grande espansione e diffusione di internet, è ormai possibile trovare di tutto. Nella maggior parte dei casi, inoltre, non viene richiesto molto materiale. Tutto ciò che serve, per portare a termine queste ricette, è rappresentato dai comuni strumenti presenti in cucina, e da tanta creatività e voglia di mettersi in gioco.

Una corrente che sta prendendo piede negli ultimi tempi è quella che vede la rivisitazione di ricette classiche. In molti cercano di rendere questi piatti della tradizione sempre più magri e leggeri, o “light” per dirlo all’inglese. Altri, invece, cercano di rivedere questi ultimi inventando nuovi condimenti.

Questo è il caso della ricetta che presentiamo in questo articolo. Ecco, infatti, la variante innovativa del polpettone per un piatto gustosissimo che stupirà la famiglia.

Radicchio, noci e speck

Il polpettone è un piatto famosissimo e conosciuto da tutti. Sono tanti i modi per poterlo cucinare e, proprio per questo, in molti cercano sempre di trovare nuove idee.

La ricetta di oggi è molto interessante in quanto regala al piatto un ottimo gusto, risultato di un vincente incontro tra sapori. Gli ingredienti necessari sono macinato di carne, parmigiano, pane, uovo, radicchio, speck e noci. Le quantità cambiano a seconda delle persone a tavola, ovviamente. Importante, però, ricordare che la mollica di pane va fatta riposare qualche minuto prima di essere aggiunta.

Una volta preparato l’impasto, si potrà infornare a centottanta gradi per circa trentacinque minuti. In poco più di mezz’ora il piatto sarà pronto per essere servito e gustato. In questo modo si presenterà agli ospiti, o alla famiglia, una ricetta sfiziosa e che richiede meno di un’ora per la preparazione.

Ecco, dunque, svelata la variante innovativa del polpettone per un piatto gustosissimo che stupirà la famiglia.