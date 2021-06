Le vacanze al mare sono un classico, il modo ideale per rilassarsi e godersi la freschezza del mare sulla pelle. Eppure, in molti preferiscono scegliere una vacanza più sportiva ed avventurosa, su due ruote.

In questo caso, esiste un percorso che attraversa l’Italia da nord a sud, perfetto per scoprire luoghi indimenticabili del nostro Paese: la Ciclopista del Sole.

La vacanza ideale per gli amanti dell’avventura e della bici che ci porterà alla scoperta di luoghi magnifici lungo una via che in pochi conoscono

La Ciclopista del Sole è parte del progetto europeo EuroVelo 7 che collega Capo Nord a Malta passando per l’Italia. Questa pista ciclabile una volta completa, attraverserà il continente da nord a sud, interamente. La Ciclopista del Sole è la pista ciclabile più lunga d’Italia, e parte dal Brennero per raggiungere dopo circa 3.000 km la Sicilia.

Inoltre, non serve avere mesi di ferie per percorrerla tutta in una volta, o essere grandi atleti: si può benissimo fare in tappe, con calma. La Ciclopista del Sole parte dal Brennero e percorre la splendida valle dell’Adige, per poi passare per Verona, Mantova e moltissime altre città, fino a Palermo.

Il percorso è costituito prevalentemente da strade sterrate in mezzo alla natura, a cui si alternano piste ciclabili vere e proprie e tratti sulla strada. Al momento, alcuni tratti sono ancora in fase di lavorazione e per questo invece che essere totalmente ciclabile a volte si dovrà percorrere la strada. Ma in pochi anni si punta a concludere e migliorare ogni tappa della Ciclopista.

Come organizzare il viaggio

È quindi questa la vacanza ideale per gli amanti dell’avventura e della bici che ci porterà alla scoperta di luoghi magnifici lungo una via che in pochi conoscono. Prima di partire, bisognerà aver organizzato molto bene l’itinerario da percorrere.

La scelta ovviamente dipende dal tempo che si ha a disposizione e dalla propria preparazione fisica. Ovvero, se si hanno pochi giorni a disposizione e non si è molto allenati, si potrà scegliere di percorrere solo una breve tratta. Viceversa, se si è ben allenati e si desidera prendere un lungo periodo di pausa dalla vita frenetica di tutti i giorni, si potrà percorrere interamente la Ciclopista del Sole.

Inoltre, è fondamentale possedere o noleggiare la bici adatta per il percorso, che sia comoda e con gli appositi supporti per i bagagli.

Ecco quindi, la vacanza ideale per gli amanti della bici e dell’avventura da vivere da soli o in compagnia.