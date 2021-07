Su queste pagine abbiamo spesso parlato delle incredibili proprietà dell’olio di Neem per salvare il giardino e prevenire l’attacco dei parassiti. In pochi, però, sanno che la pianta di Neem e le foglie hanno straordinarie proprietà curative che possiamo usare per trattare patologie molto comuni. Spesso la usiamo per i parassiti ma questa pianta è incredibile per fegato e glicemia. Vediamo perché e come utilizzarla.

Le proprietà curative delle foglie di Neem

Oggi ci concentreremo su una parte specifica del Neem: le foglie. Le foglie di Neem contengono una elevatissima quantità di quercetina e nimbolide. Due antiossidanti naturali che aiutano il nostro corpo a difendersi dai pericolosi radicali liberi e a preservare il funzionamento delle cellule.

Ma non solo. Un recente studio scientifico dimostra che l’estratto di foglie di Neem ha ottimi effetti nell’abbassare il tasso glicemico. E quindi può aiutarci a prevenire il diabete. Basti pensare che la sua azione è paragonabile a quella dei più diffusi farmaci antidiabetici. Le foglie sono utilissime anche per proteggere il fegato dagli effetti dei medicinali e di altre sostanze tossiche con cui possiamo entrare in contatto. E il merito è tutto del solito nimbolide.

E ora che abbiamo scoperto le incredibili proprietà delle foglie di Neem non ci resta che capire come usarle nel modo giusto.

La usiamo per i parassiti ma questa pianta è incredibile per fegato e glicemia: come usare le foglie di Neem

Le foglie di Neem si trovano facilmente in ogni erboristeria e nei più forniti shop online. Oppure se abbiamo il pollice verde possiamo preparare un orto rialzato e coltivare la pianta direttamente in vaso.

Con le foglie possiamo preparare un infuso o un tè dal sapore davvero particolare

Se optiamo per l’infuso non dovremo mai superare i 4 grammi di foglie sbriciolate. Facciamole sciogliere in un pentolino d’acqua calda e poi filtriamo il composto. Possiamo berlo due o tre volte ogni giorno per preservare il fegato e tenere sotto controllo la glicemia.

Se preferiamo il tè è sufficiente sostituire la classica bustina con quella a base di foglie di Neem. Beviamone due tazze al giorno lontano dai pasti e in pochi giorni noteremo i primi benefici.