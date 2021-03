A livello nazionale erano già usciti provvedimenti di proroga di questi adempimenti. Adesso anche la UE proroga revisioni auto e patenti. La ragione è sempre l’emergenza sanitaria. Il regolamento della UE entrerà in vigore il prossimo 6 marzo. La proroga è di ben 10 mesi e serve ad evitare assembramenti negli uffici deputati al rinnovo di questi documenti.

La proroga per le patenti

Tutte le patenti in scadenza dal 10 settembre 2020 al 30 giugno 2021 sono prorogate di 10 mesi. La norma è perfettamente compatibile con il decreto Cura Italia che non aveva concesso proroghe per le patenti scadute prima della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, avvenuto il 31 gennaio 2020.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Inoltre gli Stati membri possono chiedere all’Europa una ulteriore proroga se ritengono di non poter smaltire l’arretrato in tempo. Questa ulteriore proroga va chiesta entro fine maggio 2021.

La revisione dei veicoli pesanti

In Italia i veicoli pensanti usufruiscono già di una proroga di fatto. Possono circolare se prima della scadenza hanno prenotato la revisione in officina. Si attendono chiarimenti sull’effetto della proroga UE su questa particolare disciplina.

La UE proroga revisioni auto e patenti, ma anche i certificati relativi ai conducenti.

Tra questi certificati la Carta di Qualificazione del Conducente CQC ed il Certificato di Abilitazione Professionali CAP. Anche questi titoli, se in scadenza nel periodo sopra indicato, sono prorogati di 10 mesi. Quest’ultima proroga riguarda sia i conducenti di mezzi pesanti che gli autisti professionisti.

Le auto multate per revisione scaduta

Il periodo temporale preso in esame dal regolamento UE è sempre lo stesso. Quindi proroga di 10 mesi per le revisioni in scadenza in quell’intervallo di tempo. Alcune auto, tuttavia, hanno già subito una multa. Sono quelle con revisione in scadenza a gennaio o febbraio scorsi. Non esisteva un provvedimento di rinvio o proroga. Quindi, se trovate a circolare, hanno purtroppo subito la multa prevista. Forse il Ministero dell’Interno prevederà un rimborso della multa ora che la UE ha disposto la proroga per le revisioni scadute in quel periodo.