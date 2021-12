La tuta più comoda e sexy del 2022 è questo modello che costa pochissimo ma che sembra un pezzo d’alta moda

Spesso, sbagliando, si pensa che gli indumenti più sexy siano anche i più scomodi. Beh, non c’è nulla di più sbagliato.

Essere sensuali è molto facile se si sanno scegliere i capi giusti, e ciò non significa doversi vestire con abiti succinti o che lasciano poco spazio all’immaginazione. Esiste, infatti, un indumento che sta davvero spopolando sulle passerelle e che è destinato a diventare il protagonista di questo inverno.

Si tratta di una tuta, ma non di quelle che siamo abituati ad immaginare. Questa, infatti, ha una marcia in più, tanto che gli stilisti più importanti l’hanno già scelta per le loro sfilate. Nonostante questo, però, possiamo trovarla anche online o nelle grandi catene d’abbigliamento, ad un prezzo molto basso, adatto davvero a tutte le tasche. Ecco di cosa stiamo parlando.

Quando gli anni passano, è difficile mettere d’accordo i gusti di tutti. Non per niente in commercio troviamo capi dedicati a diverse fasce d’età, come a dire che a 50 anni non si possano più indossare i vestiti di un tempo. In realtà, invece, esistono capi intramontabili e adatti a qualsiasi età. Un esempio è questo cappotto perfetto a 50 o a 30 anni per scaldarsi senza rinunciare al proprio fascino.

Oltre a questo, però, ormai tutti stanno impazzendo per questa tuta intera, comodissima e aderente, l’ideale per stare comodi senza infagottarsi troppo. Si tratta della catsuit.

Sembra un pezzo d’alta moda

La catsuit è una tuta intera, molto aderente ma davvero comodissima, tanto che sembra quasi una seconda pelle. Sta già spopolando, tanto che hanno iniziato ad indossarla grandi icone della moda, come Chiara Ferragni.

L’impressione che avremo quando la indosseremo sarà di assoluto relax e comodità. Inoltre, ci guarderemo allo specchio con enorme piacere, perché ci piacerà ciò che vedremo. Il nostro fisico sarà evidenziato dalle linee della catsuit e potremo abbinarla a qualsiasi tipo d’abbigliamento.

Ecco come abbinarla per essere sempre al top

Questo tipo di tuta è davvero molto versatile. Si adatta praticamente ad ogni tipo d’abbigliamento e il modo migliore per abbinarla è scegliere questi accessori giusti.

Indossare la catsuit con un cardigan, ad esempio, ci farà sentire stilose e ricche di personalità, rimanendo comunque comode e rilassate.

Possiamo trovarla in tantissimi colori, dai più fluo a quelli più basici, a prezzi alla portata di tutte le tasche. Ecco perché la tuta più comoda e sexy del 2022 è questo modello che costa pochissimo ma che sembra un pezzo d’alta moda.

Inoltre, uno degli accessori più imperdibili per chi ama la catsuit, è sicuramente la cintura. Una bella cintura a fascia, o con una fibbia metallica molto evidente, sarà la ciliegina sulla torta del nostro abbigliamento.

In più, non dimentichiamoci che, per completate il nostro outfit, l’ideale sarà questa borsa vintage particolarissima per cui molti stanno già impazzendo.