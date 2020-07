Esistono i segnali di trading o gli analisti infallibili?

Quelli che su 1000 segnali, non ne sbagliano nessuno?

Un semplice ragionamento ci dice di no.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Se, infatti, ci fosse un metodo infallibile, che tutti seguirebbero, e tutti fossero ad esempio long, chi venderebbe?

E, simmetricamente, se tutti fossero short, chi comprerebbe?

Il mercato è un mix di posizioni lunghe e corte, sugli stessi strumenti, ma la statistica ci dice che qualcuno, proprio avvalendosi di tale disciplina, potrebbe far credere di non sbagliare mai.

Immaginate di ricevere per diverse settimane un report che fa previsioni per la settimana seguente, e così via per diverse settimane, ed ogni settimana constatate che sono sempre azzeccate.

Quale incredibile sistema di trading o quale infallibile analista alla base di tutto questo?

La truffa dell’analisi di trading infallibile

Per far funzionare questa truffa, occorre avere un corposo numero di contatti, tipo recapiti cui inviare corrispondenza cartacea o mail di potenziali clienti.

Ed ecco che, combinando un po’ di statistica e di invii, il nostro truffatore potrebbe tentare il suo colpo, facendo ritenere di essere infallibile nel trading.

Ipotizziamo di avere 2000 di questi recapiti.

Inviamo a 1000 di questi una previsione rialzista per la prossima settimana, ed ad altri 1000 una previsione ribassista.

Sicuramente una delle due sarà centrata.

Nel senso di chiusura superiore o inferiore all’apertura.

A quel punto, invieremo solo alla metà con cui ci abbiamo azzeccato un’altra previsione. A 500 rialzista ed a 500 ribassista.

E via di questo passo.

Sino ad esempio a giungere, nei successivi passaggi, a 250, poi a 125.

Dopo un po’ proporremo a un certo numero di contatti, che rappresentano quella metà con cui abbiamo sempre azzeccato, un abbonamento ai nostri servizi.

E costoro riterranno che saremo infallibili, quando, in realtà, non abbiamo non solo mai azzeccato nulla, ma neppure formulato alcuna analisi. Attenzione alla truffa dell’analisi di trading infallibile.

Questo è uno dei tanti fenomeni che possono capitare nel mondo del trading e della finanza, che analizzo nei miei articoli su questo sito.

Li puoi trovare qui.

Ben diversa la serietà di chi, come noi di ProiezionidiBorsa, le analisi le pubblichiamo comunicandole a tutti i nostri lettori.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box””e “PLT“