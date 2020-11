I cybercriminali escogitano sempre nuovi metodi per mettere a segno azioni malavitose. L’ultima in ordine di tempo, ritornata in auge, è la truffa del codice a 6 cifre per portare via tutto. Già in passato abbiamo scritto di tante altre truffe messe a segno sfruttando le applicazioni presenti sugli smartphone. Questa truffa, che spieghiamo, non viene messa in essere per rubare soldi ma ha l’intento di sottrarre il profilo WhatsApp.

Nel mirino utenti di San Marino

La domanda sorge spontanea: a cosa serve impossessarsi di un profilo di un altro? A questa domanda non troveremo mai una risposta. Se lo stanno chiedendo in queste ore, molti cittadini della Repubblica di San Marino, destinatari di messaggi–truffa. Non è escluso che a giorni lo stesso possa avvenire con gli utenti italiani.

Come avviene la truffa

I criminal hacker per colpire usano la funzione “cambia numero” di WhatsApp. Infatti, l’applicazione consente all’utente di aggiornare il proprio contatto.

Questa procedura avviene, proprio, digitando da un altro smartphone un codice a 6 cifre. Quest’ultimo viene inviato tramite SMS.

Gli hacker entrano in gioco a questo punto. Infatti, a monte i criminali informatici hanno ottenuto un account di qualcuno presente nella rubrica della nuova vittima. Quindi contattano la nuova vittima con un messaggio tramite WhatsApp.

Un sistema ben escogitato

Logicamente, il messaggio ricevuto da un conoscente presente in rubrica, non induce a pensare che ci sia in atto una truffa. A questo punto, infatti, la vittima deve chiedersi che motivo ha un nostro amico di chiederci il nostro codice giunto tramite SMS.

Per evitare la sottrazione del proprio profilo WhatsApp non bisogna andare oltre. Altrimenti, mandando il codice ricevuto su SMS si consente di mettere in atto la truffa. Perciò, prima di cedere a chiunque i codici giunti sul telefono meglio pensarci qualche minuto.

La conseguenza è di perdere il possesso del proprio account WhatsApp. A questo punto non si potrà usare più la messaggistica istantanea. Ecco spiegato in poche parole come avviene la truffa del codice a 6 cifre per portare via tutto.