A chi non è capitato, girando su internet, di trovare annunci che promettono altissimi guadagni? Spesso questi puntano su alcuni slogan. Parlano di lavoro da casa e di un segreto per guadagnare migliaia di euro al mese senza sforzo.

Il bisogno di mettere in tasca qualche soldo può attirare molti disperati verso questi annunci. Attenzione però. Se è troppo bello per essere vero spesso è così. Ecco come riconoscere la truffa che promette di diventare ricchi ma ci svuota il portafoglio.

Lo schema di marketing piramidale

Molti di questi annunci pubblicizzano, infatti, forme di marketing piramidale. Questo è una variante del multi-level marketing fraudolento. Ma cos’è il multi-level marketing?

Detto anche MLM, questo sistema prevede l’assunzione di venditori indipendenti di prodotti. Questi possono vendere, quindi, direttamente da casa grazie alle loro conoscenze, pubblicizzando i prodotti online o organizzando eventi. I venditori, però, non guadagnano solo sui prodotti venduti.

Il loro compito è anche quello di procacciare nuovi venditori. In questo modo guadagneranno una percentuale anche sugli introiti dei nuovi venditori da loro trovati.

L’MLM è legale ma, spesso, può trasformarsi in una truffa. In questo caso si parla di marketing piramidale.

Perché il marketing piramidale è una truffa?

La truffa che promette di diventare ricchi ma ci svuota il portafoglio è molto subdola e difficile da riconoscere. I venditori promettono, infatti, altissimi guadagni e un lavoro semplicissimo.

La verità, tuttavia, è molto diversa. Le aziende che applicano il marketing piramidale, detto anche pyramid scheme, richiedono ai nuovi venditori pagamenti molto alti. I venditori per iniziare devono spesso, cioè, acquistare moltissimi prodotti o pagare per entrare a far parte dell’azienda. E questo denaro viene diviso tra i venditori dei livelli superiori. I prodotti in realtà vengono venduti con molta difficoltà.

Il marketing piramidale si basa, dunque, sulla ricerca di sempre più venditori. Questi sborsano anche migliaia di euro, soldi che non torneranno semplicemente vendendo i prodotti.

Per questo i nuovi venditori sono costretti, a loro volta, a trovare altri venditori. Si crea, così, un ciclo insostenibile in cui chi si trova nei piani bassi della piramide perde moltissimo denaro a beneficio dei pochi che sono in cima. Questi hanno sotto di loro moltissimi venditori e ricevono, pertanto molto denaro dalle loro percentuali.