Il pesce più bello del fiume finalmente valorizzato in una preparazione insolita e festosa. La trota alla valdostana è una ricetta tradizionale delle Alpi, che riscuote sempre un grande successo.

Ecco come prepararla velocemente con la ricetta scovata a Pila. La bella località della Valle d’Aosta è perfetta per sci e winter bike. Scegliete bene il pesce fresco, come abbiamo fatto noi dello Staff Cucina di ProiezionidiBorsa.

Ingredienti per quattro persone

a) Quattro trote;

b) una carota;

c) una costa di sedano;

d) mezza cipolla;

e) un limone non trattato;

f) uno spicchio d’aglio;

g) quattro cucchiai di olio extravergine di oliva;

h) un rametto di salvia;

i) un rametto di rosmarino;

l) 30 grammi di uvetta;

m) un cucchiaio di farina bianca 00;

n) un bicchiere di aceto bianco;

o) una noce di burro;

p) brodo vegetale, quanto basta;

q) sale e pepe.

Profumate con aglio e salvia

La trota alla valdostana velocissima che sorprenderà tutti. Ammollare l’uvetta in acqua tiepida per qualche ora. Pulire le trote eliminando gli organi interni, l’interno delle branchie.

Risciacquando bene con acqua corrente, fino a non sentire più la pelle viscida. Pulire le verdure e tagliarle a dadini piccoli con una mezzaluna.

Scaldare l’olio in una padella capiente, insaporirlo con gli spicchi d’aglio e rosolare le verdure a fuoco dolce, Aggiungere la salvia e il rosmarino solo alla fine.

Unire le trote e farle rosolare da entrambi i lati a fuoco moderato. Aggiungere l’aceto e lasciar evaporare.

La trota alla valdostana velocissima che sorprenderà tutti a tavola

Grattugiare la scorza di limone e unirla alle trote. Strizzare l’uvetta e aggiungerla in padella. Aggiustare di sale, pepe e portare a cottura, bagnando, a poco a poco, col brodo caldo.

A cottura ultimata scolare le trote dalla pentola e tenerle in caldo in un piatto di portata. Filtrare il sugo con un colino o un pezzo di carta da cucina.

Rimetterlo sul fuoco, facendolo legare a fuoco bassissimo con la noce di burro precedentemente lavorata con la farina.

Versare la salsa sulle trote, spolverare ancora di scorza di limone. Decorare con altro rosmarino fresco e servire caldo.

Abbiamo visto, dunque, come preparare la trota alla valdostana, velocissima, che sorprenderà tutti a tavola.