La treccia svedese alle mele che sta facendo impazzire tutti

I dolci alle mele sono tra i dessert più preparati e amati in tutte le nostre case.

La preparazione dei dolci avviene di solito durante i giorni di festa, soprattutto quando si invitano ospiti e ci teniamo molto a fare bella figura.

Proprio in questi giorni uno dei primi pensieri è proprio la scelta del piatto migliore da presentare a tavola.

C’è chi ha più difficoltà a scegliere le prime portate e chi invece spende la maggior parte dell’energia per la preparazione della portata finale, il dolce.

In questo caso parliamo di un dessert che è perfetto sia come ultima portata, sia come merenda o ancora meglio per colazione.

Svegliarsi con l’odore di mele calde non capita tutti i giorni.

Vediamo quindi insieme la ricetta della treccia svedese alle mele che sta facendo impazzire tutti.

Gli ingredienti

120 grammi di yogurt greco;

mezza bustina di lievito di birra secco;

30 ml di acqua tiepida;

15 grammi di burro;

15 grammi di zucchero;

1 uovo;

200 grammi di farina 00;

mandorle a scaglie;

zucchero a velo

Per il ripieno

400 grammi di mele;

30 grammi di zucchero;

noce moscata;

10 grammi di burro;

cannella in polvere.

Il procedimento

In una ciotola unire i 200 grammi di mela a fettine insieme allo zucchero e un po’ di cannella.

Unire successivamente il burro precedentemente sciolto in un pentolino.

In un’altra ciotola unire la farina, l’acqua, il lievito, il burro, l’uovo, lo zucchero e lo yogurt greco.

Mescolare energicamente scongiurando la presenza di grumi.

Cerchiamo di ottenere un panetto che poi andrà fatto riposare tutta la notte all’interno del frigorifero.

Il giorno seguente potremo ora andare a comporre la nostra treccia.

Consigliamo di guardare un video che ci spieghi bene come creare una treccia per non sbagliare neanche un passaggio.

L’importante è posizionare al centro del panetto precedentemente steso, le fettine di mele insieme agli altri ingredienti.

Infornare la nostra treccia a 180 gradi per circa una trentina di minuti.

Possiamo ora terminare l’opera con una spolverata di zucchero a velo e qualche mandorla a scaglie.

Ecco svelata la ricetta della treccia svedese alle mele che sta facendo impazzire tutti.