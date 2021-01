Nella galassia Agnelli-Elkan le manovre in corso sono tante e molto importanti. Si va dall’affare Stellantis, con conseguente mega dividendo distribuito agli azionisti FCA, alla politica di scorporo e vendita di asset importanti come in passato Magneti Marelli o come potrebbe essere in futuro IVECO. Per quest’ultimo, infatti, è in corso la valutazione delle offerte in arrivo dalla Cina.

La trattativa “cinese” per IVECO dove porterà CNH Industrial?

Al momento la conclusione della vicenda potrebbe essere vicina dopo l’offerta miliardaria del gruppo cinese Faw che ha messo sul piatto più dei 3 miliardi di euro offerti dall’altro gruppo cinese Shandong Heavy Industry Group.

In attesa di conoscere l’esito della trattativa, che sicuramente avrà ripercussioni sull’andamento borsistico del titolo, gli analisti sono prudenti con un giudizio medio Outperform, ma un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

La trattativa “cinese” per IVECO dove porterà CNH Industrial? Le indicazioni dell’analisi grafica

CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 13 gennaio in rialzo dello 0,09% rispetto alla seduta precedente a quota 11,16 euro.

Time frame settimanale

La settimana che sta per concludersi potrebbe dare la spinta decisiva per il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 13,97 euro. Le quotazioni, infatti, potrebbero rompere al rialzo l’importante resistenza in area 11,19 euro (II obiettivo di prezzo). Un nuovo fallimento di rottura della resistenza potrebbe spingere le quotazioni a ripiegare fino in area 10,15 euro.

Un primo indizio di inversione di tendenza si avrebbe con un segnale ribassista dello Swing Indicator accompagnato da una chiusura settimanale inferiore a 10,15 euro.

Time frame mensile

Anche su mensile tutto procedere come da copione con le quotazioni dirette verso il III obiettivo di prezzo in aera 13,246 euro. Su questo livello, poi, potremmo assistere a prese di beneficio.

Chiusure mensili inferiori a 10,433 euro accompagnate da un segnale ribassista dello Swing Indicator farebbero invertire a ribasso la tendenza in corso.