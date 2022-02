La trappola per tori fatta scattare sul titolo Inwit ha spinto le quotazioni al ribasso, ma la riscossa potrebbe essere molto vicina

Sul grafico di Inwit si può ammirare un bellissimo esempio di movimento che inganna gli investitori conducendo a perdite in conto portafoglio non di poco conto.

Come si vede dal grafico, infatti, dopo avere segnato un nuovo massimo storico, le quotazioni hanno immediatamente virato al ribasso. Tanto da arrivare a perdere circa il 20% nel solo mese di gennaio. Quindi, la trappola per tori fatta scattare sul titolo Inwit ha spinto le quotazioni al ribasso. Cosa aspettarsi per il futuro? Il ribasso potrebbe continuare o un’inversione rialzista è alle porte?

Da notare che l’importanza di area 11 euro per il futuro del titolo Inwit era stata già anticipata in un precedente report.

Il ribasso dell’ultimo mese ha visto il titolo rompere l’importante supporto in area 9,872 euro (I obiettivo di prezzo) e accelerare verso il II obiettivo di prezzo in area 8,884 euro. Su questo livello, non molto distante dalle attuali quotazioni, si decideranno le sorti di medio periodo di Inwit.

La tenuta del supporto, infatti, potrebbe favorire un’inversione rialzista, soprattutto se accompagnata da un segnale di acquisto dello Swing Indicator e/o del BottomHunter. In questo caso si potrebbe pensare a un ritorno verso i massimi storici in area 11 euro.

Qualora, invece, il supporto non dovesse reggere, allora le quotazioni si dirigerebbero verso la massima estensione ribassista in area 7,896 euro (III obiettivo di prezzo). Su questo livello, poi, le probabilità di un’inversione rialzista sarebbero elevatissime.

La valutazione del titolo Inwit

La società ha una situazione finanziaria che non permette lo sviluppo per acquisizioni a causa dell’elevato indebitamento netto e di un EBITDA relativamente basso. A testimonianza di questa affermazione c’è un indice di liquidità che è molto inferiore a 1, attestandosi a circa 0,6. Con un rapporto prezzo/utili previsto di 47.1 e 38.1 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, poi, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati. Infine, il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 27%.

Infine, riportiamo che il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione del 21%.

La trappola per tori fatta scattare sul titolo Inwit ha spinto le quotazioni al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 31 gennaio in rialzo del 2,71% rispetto alla seduta precedente a quota 9,544 euro.

Time frame settimanale