La transizione energetica potrebbe far volare le azioni Prysmian

Negli ultimi anni si sente spesso parlare di transizione energetica, ma cosa si intende realmente?

Il passaggio dall’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili a fonti rinnovabili e fa parte della più estesa transizione verso economie sostenibili attraverso l’uso di energie rinnovabili.

Una parte importante della transizioni energetica è la realizzazione di parchi energetici dai quali produrre l’energia per le attività dell’uomo. In questi parchi un ruolo importante è dato dalla realizzazione di cavi, sottomarini e non, che permettano il trasposto dell’energia.

In questo settore Prysmian ha un ruolo di primaria importanza e anche recentemente ha continuato ad aumentare il suo portafoglio ordini. D’altra parte la società ha deciso di fare ingenti investimenti in questo settore (clicca qui per leggere).

La società si è infatti aggiudicata una commessa del valore complessivo di circa 270 milioni di euro da Ipto, l’operatore del sistema di trasmissione della rete elettrica in Grecia, per le interconnessioni sottomarine tra l’isola di Creta e l’entroterra greco (regione Attica), clicca qui per dettagli.

Ha vinto una commessa del valore di circa 80 milioni di euro per la fornitura dei sistemi in cavo sottomarino inter–array per il parco eolico francese offshore di Saint-Brieuc.

Nonostante tutte queste notizie interessanti gli analisti sono molto prudenti e hanno un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Prysmian

Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 12 giugno a quota 19,205€ in ribasso dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul time frame settimanale è rialzista, ma la chiusura del 12 giugno potrebbe aver dato un segnale molto negativo sul titolo. La chiusura, infatti, è stata inferiore all’importantissimo supporto in area 19,5555€ (I° obiettivo di prezzo).

A questo punto, quindi, o si assiste a un rapido recupero del livello appena rotto e si riparte per gli obiettivi indicati in figura oppure si inverte al ribasso. Monitorare, quindi, con attenzione quanto succedere il 19 giugno in chiusura.