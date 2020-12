Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non solo ricette italiane. La giornata del 13 dicembre si può festeggiare anche con un gustoso dolce scandinavo. Ecco la torta venuta da lontano da provare assolutamente per Santa Lucia.

Le tradizioni svedesi per la giornata di Santa Lucia

Il 13 dicembre si festeggia Santa Lucia. Alcune città italiane hanno tradizioni particolari legate a questa giornata. Ma non tutti sanno che la Santa, originaria di Siracusa, viene celebrata anche in Scandinavia.

In Svezia, in particolare, la giornata del 13 dicembre porta luce e calore per sconfiggere il lungo inverno. Secondo la tradizione, si elegge una ragazza che rappresenti Santa Lucia. Con un abito bianco e una corona di candele, guida una processione di donne. Le ragazze cantano brani legati alla Santa o altre canzoni natalizie.

Per la festa svedese di Lucia, non mancano le tradizioni culinarie. Il protagonista di questa giornata, in particolare, è lo zafferano. In Italia si è abituati a gustare questa spezia in ricette salate. In Svezia, invece, lo si usa per preparare gustosi dolci. I più famosi sono i lussekatter. Ma non sono gli unici. Ecco la torta venuta da lontano da provare assolutamente per Santa Lucia.

La ricetta della torta svedese allo zafferano

La torta svedese allo zafferano è una ricetta non solo originale, ma anche molto semplice.

Ecco gli ingredienti per prepararla:

a) 200 grammi di burro;

b) una bustina di zafferano;

c) due uova;

d) 3 dl di zucchero;

e) 1,5 dl di latte;

f) 4 dl di farina;

g) due cucchiaini di lievito in polvere;

h) zucchero a velo per decorare.

Procedimento:

a) Pre-riscaldare il forno a 175°C;

b) far sciogliere il burro, aspettare che si raffreddi, aggiungervi lo zafferano e mescolare i due ingredienti;

c) in una ciotola, sbattere le uova assieme allo zucchero;

d) aggiungere il latte e il burro con lo zafferano, continuando a mescolare;

e) mischiare farina e lievito, poi versare nella ciotola con gli altri ingredienti;

f) versare il composto in una tortiera imburrata;

g) cuocere per circa 45 minuti;

h) sfornare, lasciar raffreddare e decorare con una spolverata di zucchero a velo.