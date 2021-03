Le persone si dividono tra chi preferisce il dolce e chi il salato. Anche se una fetta di torta non si disdegna mai, soprattutto in alcuni eventi come i compleanni. Il problema, per gli amanti del dolce, è trovare un evento o un giorno in cui non sia il caso concedersi un dolce.

Ed ecco che iniziano così assidue ricerche su dolci vegani, proteici, light. Ogni soluzione possibile sembra andar bene purché faccia sentire meno in colpa. Il problema è sempre e solo uno: il gusto. Per questo nelle prossime righe la Redazione di Proiezione di Borsa darà la ricetta della torta che unisce il gusto al sano.

La ricetta

Per la torta veloce e gustosa che anche il dietologo approverebbe occorrono:

a) 3 uova;

b) 2 bicchieri di zucchero di canna;

c) 2 bicchieri di farina integrale;

d) 1 bicchiere di fecola di patate;

e) 1 pizzico di sale;

f) mezzo cucchiaino di bicarbonato;

g) 1 bicchiere di latte vegetale;

h) 1 yogurt vegetale.

La preparazione è semplicissima. Ogni ingrediente va messo all’interno di una planetaria o di un contenitore e frullato. Il tempo impiegato è circa 5 minuti. A questo punto si può infornare.

Il forno dev’essere caldo, a una temperatura di 180 gradi, ventilato e la torta cuocerà per 45 minuti circa. Per controllare che sia cotta, al suonare del timer, si può fare la classica prova dello stecchino.

Perché il dietologo l’approverebbe?

Per perdere peso solitamente si eliminano o comunque riducono i carboidrati e quindi gli zuccheri. Il vero problema è che il carboidrato è il cibo migliore per il cervello, che funziona proprio grazie agli zuccheri. Sapendo questo, soprattutto se si improvvisano diete last minute a casa, è bene dosare ogni nutriente, soprattutto se si tratta di torte.

I carboidrati si possono e devono mangiare, ma per la salute è meglio utilizzare quelli integrali. Esattamente come preferire lo zucchero di canna, ancor meglio se grezzo, a quello bianco raffinato. Il latte vegetale così come gli yogurt vegetali non creano problemi al peso se non dare un aiuto alla motilità intestinale.

Sostituire il lievito con il bicarbonato eviterà al primo di distruggere la flora batterica. Le uova se sono di tipo zero o semplicemente del contadino non creano sicuramente problemi. La fecola di patate viene aggiunta perché la farina integrale da sola non legherebbe, in quanto senza glutine.

Ovviamente è una torta base a cui si può aggiungere scorza di limone o arancia, frutta fresca o secca. Si può tagliare a metà e metterci la marmellata. Il gusto è assicurato in ogni caso. La torta veloce e gustosa che anche il dietologo approverebbe aspetta solo di essere mangiata.