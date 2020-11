Può capitare all’improvviso di avere voglia di una fettina di dolce soffice, farcito con una crema vellutata e profumata. Ogni tanto è necessario dare spazio a quelle sensazioni bellissime e indescrivibili, tutte legate al cibo. L’equivalente del conforto di una carezza per il palato, la mente e l’anima che ci riporta, con il pensiero, ad immagini evocative e piacevoli.

Fa al caso nostro la torta tramezzino con nutella, panna e caffè: è pronta in pochi minuti per soddisfare una irrefrenabile voglia di una bontà dolce.

Uno sguardo degli ingredienti

Gli ingredienti di questa torta sono già pronti e, dunque, dovranno solo essere assemblati.

Utilizziamo, come base, il pancarré per tramezzino, quello rettangolare e lungo, magari già senza la crosta. In questo modo potremo essere anche più veloci nel comporre la nostra torta buonissima.

Ecco gli ingredienti:

a) pane per tramezzini;

b) 400 gr di nutella;

c) una bomboletta di panna spray;

d) polvere di caffè per moka;

e) 100 gr di granella di nocciola;

f) 1/2 cucchiaino di cannella;

g) 1/2 bicchierino di rum;

h) quattro cucchiai di latte.

La preparazione della nostra torta di tramezzino con nutella, panna è caffè

Prepariamo il caffè in una moka media e poi facciamolo raffreddare.

Su una spianatoia disponiamo, uno dietro l’altro in fila, tre rettangoli di tramezzino. Sovrapponiamoli per qualche millimetro, lungo i bordi più corti e fino a formare un unico rettangolo lungo. Basterà fare una leggera pressione lungo la sovrapposizione, aiutandoci con un matterello. Ripetiamo la stessa operazione, con altri tre rettangoli di pane per tramezzino.

A questo punto, avremo ottenuto due rettangoli di pane lunghi, da dover farcire e arrotolare.

Spalmiamo, su entrambi i rettangoli, la nutella, poi spruzziamo della panna e livelliamo bene. Uniamo della granella di nocciola.

Arrotoliamo i due grandi rettangoli, fino a ottenere due grandi girelle del diametro della tortiera.

A parte creiamo la bagna, con il caffè, il latte e il rum e la cannella. Mescoliamo il tutto per bene.

Siamo quasi pronti per gustare questa delizia

Usiamo una tortiera con la cerniera, disponiamo la prima girella di tramezzino e, lentamente, un cucchiaio alla volta, lasciamo che la bagna venga assorbita.

Delicatamente disponiamo l’altra girella sulla prima, come secondo strato, e procediamo nello stesso modo con la bagna.

Non esageriamo con la bagna, ancor di più al primo strato. Consideriamo, infatti, che il liquido, con il tempo, tenderà a depositarsi sulla base della torta.

Disponiamo, infine, a coprire in superficie, una generosa manciata di granella di nocciola.

Nulla da eccepire: la torta tramezzino con nutella, panna e caffè: è pronta in pochi minuti per soddisfare una irrefrenabile voglia di una bontà dolce.

E se poi avremo la pazienza di aspettare, sarà ancora più buona, il mattino seguente. Basterebbe lasciarla una notte in frigo, ma non è affatto detto che si riuscirà in tale intento.

