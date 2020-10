Autunno stagione di leccornie. Tra funghi, castagne e zucche ce n’è per tutti quanti i gusti. Ma questa stagione è anche la prima in cui ci permettiamo qualche dolce in più. Per cui, perché non preparare la torta stagionale buona da mangiare e pronta in dieci minuti? Vi dico già che siete amanti della zucca e questa ricetta vi farà innamorare. Cominciamo!

Gli ingredienti

a) 160 grammi di zucchero;

b) 270 grammi di farina;

c) 60 grammi di fecola di patate;

d) tre uova;

e) 320 grammi di zucca;

f) 60 grammi di burro;

g) una bustina dei lievito in polvere per dolci;

h) zucchero a velo a piacimento.

Come preparare la torta alla zucca

Prendete la zucca, lavatela e asciugatela. Una volta eliminata la buccia e i semi interni dividetela in cubetti.

Prendete ora una padella e accendete la fiamma del fornello ad intensità media. Fate squagliare un cucchiaio di burro nella padella e versate poi la zucca.

Fate cucinare per dieci minuti e poi lasciatela raffreddare per altri due.

Trasferite quindi la zucca nel mixer e frullatela. Riponetela in una ciotola e mettetela da parte per il momento.

Prendete una terrina e setacciate la farina. Lasciatela da una parte, vi servirà in seguito. Spaccate le uova e versatele in una plenaria.

Aggiungete le uova e amalgamate il tutto utilizzando una frusta elettrica. Continuate fino ad aver ottenuto un composto soffice e spumoso.

Aggiungete, dunque, il burro rimanente a temperatura ambiente e la zucca che avevate messo prima da parte. Continuate unendo la fecola di patate e la farina setacciata.

Quando avrete ottenuto un prodotto cremoso aggiungete il lievito per dolci e lasciate riposare.

Mettete il vostro impasto nello stampo per torte (sempre dopo averlo foderato con carta da forno) e accendete il forno a 160°. Infornate la vostra torta per 45 minuti, controllando la cottura con uno stuzzicadenti lungo.

Quando la crosta della torta si sarà dorata tiratela fuori dal forno e spargeteci sopra zucchero a velo a piacimento.

Complimenti! Avete preparato la torta stagionale buona da mangiare e pronta in dieci minuti pronta per essere mangiata.