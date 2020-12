Quante volte non si sa che cosa cucinare? Bisogna sempre pensare a come mangiare un po’ di tutto senza però appesantirci. Soprattutto quando la voglia di cucinare è ai livelli minimi, optare per la torta salata di spinaci e riso è la scelta migliore.

Buonissima, questa torta è davvero facile da preparare ed è buona da leccarsi i baffi. Se vogliamo prepararla, seguiamo questa ricetta. Oggi, infatti, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa spiegheranno come preparare la torta spinaci e riso buona da lasciare tutti a bocca aperta.

Ingredienti

Per preparare la torta spinaci e riso serviranno:

a) 500 g di spinaci;

b) 400 g di riso bianco;

c) 400 g di carne di vitello;

d) 10 uova medie;

e) 50 g di burro;

f) 1 cipolla;

g) 1 ciuffo di prezzemolo e 1 o 2 foglie di alloro;

h) Erbe aromatiche, parmigiano reggiano, olio extravergine d’oliva, sale, pepe, noce moscata q.b.

La torta spinaci e riso buona da lasciare tutti a bocca aperta

Tritare la cipolla insieme alle foglie di alloro. Prendere un pentolino con dell’olio extravergine d’oliva e far soffriggere il trito appena preparato. Lavare gli spinaci e far lessare in una pentola piena di acqua. Intanto tagliare la carne a pezzettini piccoli. Prendere una pentola con un filo d’olio e far rosolare i pezzi di carne. Aggiungere le erbe aromatiche da arrosto. Bagnare con un bicchiere di acqua. Coprire con un coperchio e lasciar cuocere a fuoco medio-basso.

Una volta cotta la carne, tritarla. Tritare anche il prezzemolo. Asciugare e tagliare finemente gli spinaci. Aggiungere carne, prezzemolo e spinaci al soffritto. Mescolare accuratamente e quindi aggiungere il riso, il burro e un pizzico di sale e di pepe. Aggiungere qualche bicchiere di acqua calda e far cuocere per circa 10-15 minuti. Mescolare di tanto in tanto. Quindi togliere dal fuoco e aggiungere le uova, il parmigiano grattugiato e la noce moscata. Versare il tutto in una teglia rotonda e far cuocere a 180°C per circa 30 minuti. Ed ecco pronta una squisita torta salata facilissima da preparare!