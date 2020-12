I cachi si confermano davvero i protagonisti della stagione invernale. Ricchi di sostanze benefiche per l’organismo, sono perfetti per essere utilizzati in cucina per delle sfiziosissime ricette.

In questo caso, si proporrà la torta di cachi mela, deliziosa e velocissima da preparare. Si tratta di un dolce perfetto per essere mangiato a colazione, a merenda o, comunque, in ogni momento della giornata. Durante il periodo natalizio, poi, sarà davvero una perfetta alternativa ai soliti panettoni o pandori.

Per questa ricetta bisognerà utilizzare la varietà di cachi denominata cachi mela, tipologia dalla consistenza simile a una mela. Ecco come preparare la torta sofficissima, leggera e senza burro da preparare in pochissimo tempo che stupirà tutti.

Gli ingredienti

Ingredienti occorrenti per sei persone:

a) 250 grammi di farina 00;

b) 150 grammi di zucchero di canna;

c) tre cachi mela;

d) 80 ml di olio di mais;

e) quattro uova;

f) 1/2 lievito per dolci in polvere;

g) zucchero a velo, quanto basta.

La preparazione

Per preparare questa deliziosa torta bisognerà, per prima cosa, montare con la frusta elettrica gli albumi delle uova e lo zucchero fino a quando non diverranno spumose. Dopo bisognerà aggiungere l’olio di mais e continuare a mescolare aggiungendo poco per volta il lievito e la farina setacciata.

Il composto dovrà essere, poi, lavorato con le fruste fino a quando non si sarà ottenuto un impasto senza grumi.

Dopo aver lavato i cachi mela bisognerà sbucciarli e tagliarne uno e mezzo a fettine e uno e mezzo a pezzettini. La parte di caco mela tagliato a pezzettini dovrà essere aggiunto all’impasto e amalgamato.

Il composto, poi, dovrà essere versato in uno stampo precedentemente infarinato e imburrato.

Sulla parte superiore del composto dovranno essere sistemate le fettine di caco mela e il tutto andrà spolverato con zucchero di canna.

Dopo aver scaldato il forno la torta dovrà essere cotta a 180 gradi per circa cinquanta minuti. Si consiglia di verificare la cottura con la prova dello stecchino.

Dopo avere estratto la teglia dal forno, dovrà essere lasciata raffreddare per un pò di minuti prima di essere servita ed essere spolverata con zucchero a velo.

Ecco pronta da gustare la torta sofficissima, leggera e senza burro da preparare in pochissimo tempo che stupirà tutti.