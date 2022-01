La colazione è il pasto più importante della giornata. Ci serve per fare scorta di energie e se scegliamo gli alimenti giusti, potrebbe anche aiutarci a tenere sotto controllo la pressione. A volte, però, non fa male togliersi qualche sfizio. Migliora l’umore e ci fa iniziare la giornata con il sorriso. Per questo oggi abbiamo deciso di viziare i lettori e di presentare la torta senza burro pronta in 5 minuti, che potrebbe letteralmente farci impazzire. Ed è anche facilissima da preparare. Allacciamo le cinture perché sarà davvero difficile resistere.

Gli ingredienti per la ciambella alle pere con gocce di cioccolato

In questo periodo tra i tanti frutti che abbiamo a disposizione ci sono le squisitissime pere. E le pere sono il frutto ideale per la preparazione dei dolci. Soprattutto se le abbiniamo al cioccolato, come ci insegnano i più grandi chef.

Seguiamo la loro lezione e prepariamo gli ingredienti per creare la ciambella alle pere con gocce di cioccolato. Ci serviranno:

3 etti di farina 00;

3 uova;

1 etto di zucchero di canna;

200 ml di yogurt bianco cremoso;

60 ml di olio di pinoli;

50 grammi di gocce di cioccolato;

3 pere;

35 ml di succo di limone;

6 grammi di bicarbonato di sodio.

La torta senza burro pronta in 5 minuti che sta facendo impazzire il web e renderà le nostre colazioni dei capolavori

Per preparare la ciambella ci serviranno soltanto 5 minuti di lavorazione. Prendiamo una ciotola e mischiamo le uova con lo zucchero di canna. Incorporiamo anche lo yogurt mentre continuiamo a girare e poi l’olio di pinoli a filo.

Setacciamo la farina e mettiamola nella ciotola. Prepariamo il nostro lievito naturale, mischiando succo di limone e bicarbonato, e inseriamolo nell’impasto.

Adesso non ci resta che pelare le pere, tagliarle a cubetti e metterle nella ciotola insieme alle gocce di cioccolato. Mischiamo ancora per qualche secondo e poi spostiamo il tutto in una teglia da ciambella ricoperta di carta forno. Tagliamo anche l’ultima pera a fettine e usiamole per decorare il dolce.

Inforniamo per 40 minuti a 180 gradi in forno ventilato e il gioco è fatto. Se siamo particolarmente golosi, possiamo aggiungere una spolverata di zucchero a velo prima di servire. Prepariamoci a iniziare bene le giornate.

