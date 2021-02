Le torte salate sono un’ottima idea salva cena e si preparano davvero in fretta. Sono ricche di verdure e di carne e hanno un corpo croccante e irresistibile. La torta salata ideale per le feste è quella composta da peperoni e melanzane, verdure non proprio di stagione, ma che si possono trovare comunque in tutti i supermercati in questo periodo dell’anno.

La frolla che racchiude queste verdure è una frolla salata facilissima da realizzare, anche in pochissimo tempo. Se non abbiamo il tempo per prepararla, possiamo procurarci due dischi di pasta sfoglia normale.

Ingredienti

200 gr di farina;

acqua fredda di frigorifero;

100 gr di burro;

1 tuorlo;

400 gr di peperoni gialli;

1 melanzana;

150 gr di fontina;

1 cipolla;

2 spicchi d’aglio;

peperoncino in polvere;

3 foglie di basilico;

olio d’oliva;

sale.

La torta salata ideale per le feste

Per prima cosa, prepariamo la pasta frolla salata. Mettiamo la farina su di un piano di lavoro, facciamo la fontana e versiamoci dentro il burro a pezzetti freddo, il sale e il tuorlo d’uovo. Aggiungiamo l’acqua a filo e impastiamo bene con la punta delle dita e facciamo una palla che andrà a riposo in un luogo fresco e asciutto.

Laviamo e puliamo i peperoni dai filamenti e dalla calotta e tagliamoli a striscioline, quindi facciamo la stessa cosa con la melanzana. Sbucciamo aglio e cipolla e facciamoli andare con un filo d’olio in padella. Quando il soffritto si sarà formato, aggiungiamo la verdura pulita e facciamo cuocere. Uniamo quindi le foglie di basilico e il peperoncino.

Riprendiamo la pasta frolla e formiamo due dischi con l’aiuto del mattarello. Poggiamo un disco in una tortiera tonda unta di olio, versiamoci sopra le verdure cotte e la fontina tagliata a cubetti. Copriamo con l’altro disco e sigilliamo bene i bordi con le dita.

Accendiamo il forno a 160° e facciamo andare la cottura per 45 minuti, stando bene attenti a bucare con una forchetta la superficie della torta salata.

Serviamola calda.